Také 34letý borec se do výstroje musí nasoukat v prostorách Zimního stadionu Luďka Čajky. A pak v úmorných vedrech přejít do menší haly. „Určitě to pro mě není žádný problém. Naopak je běžné, že se v létě trénuje právě v tréninkových halách,“ dokáže si bývalý reprezentant hravě poradit s přechodem několika desítek metrů.

Udělat pár kroků navíc je to poslední, s čím by si ohledně pobytu na ledové ploše lámal hlavu. Před premiérovým čtvrtečním tréninkem Beranů na něm absentoval téměř půl roku. „Na ledě jsem naposledy byl čtvrtého února, je to už vážně dlouhá doba. Docela jsem se tak na něj těšil. První měsíc sice bude složitý, od toho je ale příprava,“ hodlá případné manko rychle dohnat.

Možností bylo hodně, připouští Gazda. Jak vnímá derby se Vsetínem?

Poslední chlebodárce Pospíšila z Mladé Boleslavi uplynulý ročník Tipsport extraligy dokončil až 8. dubna, v neúspěšné semifinálové sérii prohrál s pozdějším vítězem z Třince 0:4 na zápasy. Šikovný útočník ovšem vinou zranění u toho nebyl.

Po sezoně se ozval Zlín. A pro Tomáše Pospíšila v podstatě už nebylo co řešit. „Jednání byla docela rychlá. V klubu jsou ambice okamžitého návratu do extraligy,“ zmínil jeden z hlavních důvodů příchodu do Baťova města. „Kdybych nevěřil, že se to může stát, tak nepřicházím. Je to velká motivace, Zlín totiž patří do extraligy!“

Ve zlínské kabině se řadí k nejzkušenějším borcům mužstva. „Chci ukázat, že jsem dobrý hráč. Nejdu ovšem sem s tím, že bych někomu něco dokazoval, jsem tady pro týmový úspěch,“ hlásí pevným hlasem.

Působení ve druhé nejvyšší hokejové soutěži bude pro většinu mančaftu velkou novinkou. Co od toho očekává příští měsíc 35letý forvard, který v této lize dohromady absolvoval devět zápasů? Mimochodem – vstřelil v nich čtyři branky a na dalších šest přihrál. „Upřímně toho o ní také moc nevím. Očekávám ale, že to bude těžké. S tím přicházím,“ uvědomuje si nevyzpytatelnost této ligy.

Zlín se v příští sezoně mezi tuzemskou elitou neukáže po dlouhých třiačtyřiceti letech. Není pochyb, že soupeři hned od úvodního kola na něj spustí velký hon. „Každé mužstvo se pochopitelně bude chtít vytáhnout, tak to bývá vždy, viz třeba na Spartu v extralize. Musíme ukázat kvalitu a poprat se s tím. Víme, že to nebude jednoduché,“ zůstává ostražitý Tomáš Pospíšil.

Nejen on by co nejvíce atakům soupeřů rád odolal…