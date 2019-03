„Nebudu z toho dělat, že mám obrovský postřeh. To až tu poslední střelu,“ zmínil zlínský gólman šanci Svobody souběžně se sirénou, kterou také schoval do lapačky a mohl slavit tříbodovou výhru 2:1.



Ale byl to klíčový zákrok zápasu, ne?

Klíčové bylo, jak hráli kluci obětavě. Zdeňa Okál mi tam spadl do střely, k němu se přidali další. Mohl bych jmenovat celý tým. O těchto zápasech jsme si říkali, že je musíme uhrát. Kluci je skvěle odmakali. Je radost se na to dívat. Jsem strašně rád, že přišlo přes čtyři tisíce lidí, což je docela dost. Mám radost, že jsme zápas zvládli.



Na druhou stranu nezatrnulo vám v poslední vteřině, kdy Tomáš Svoboda byl v brejku znovu před vámi úplně sám? Ani tohle se často v závěru nestává …

Když mi to tam narval poprvé do lapačky, v ten moment jsem si byl jistý, že mi nemůže dát gól.



Po závěrečné siréně vám tam Svoboda něco říkal. Co to bylo?

Má tu situaci neskutečně těžkou. S klubem jsou tam, kde jsou. Asi byl frustrovaný, že se mu to smolně podařilo zakončit. Asi to nebylo tak, jak by chtěl. Nevím, co měl přesně za problém. Radoval jsem se z vítězství. Jsem strašně rád za naše tři body. To, co doprovázelo jeho slova, jsem ani nevnímal.



Navzdory výhře Litvínova s Libercem máte stále náskok šesti bodů. Přijít o postup by v tuto chvíli byla škoda, co?

Že vyhrál, mě popravdě docela mrzí. (směje se). Měli jsme tam zápasy, které za každou cenu musíme vyhrát. Tento byl mezi nimi. Bylo to mnohem těžší než některé jiné zápasy. Kluci odvedli na ledě maximum.



Během zápasu odstoupil Tomáš Fořt. Na marodce jsou Žižka, Ondráček i Fryšara. Je to o to cennější, že momentálně máte situaci pevně ve vlastních rukou navzdory marodce?

Když řeknu tuhle větu, budou s tím v klubu souhlasit. My máme tým a za tím si stojíme všichni jeden vedle druhého. Když vidíme, že někdo odpadne, naskočí další, kdo na šanci čeká a vezme ji za svou a skvěle maká. Jako hráči, kteří přišli z Chance ligy. Hrají skvěle.



Je síla týmu i v tom, že po domácí porážce s Litvínovem se vám příliš nevěřilo a vy jste se přesto dokázali do desítky vrátit?

Litvínov tady tehdy odehrál zápas velmi poctivě. Extrémně netvořili, čekali na naše chyby. Když jsem se na zápas zpětně podíval, hráli na výsledek 1:1. V ten moment jim to stačilo. Ale tady zatím vidíte, že se to nevyplácí spekulovat. My se tady snažíme hrát na všechny body a urvat, co se dá.



Kromě zápasu v Plzni jde vidět, že jste se do formy dostal. Jak se cítíte po osobní stránce?

Těžko říct, nemůžu soudit. Spíš vidím, jak se daří klukům, jak skvěle hrají. Doufám, že jim to vydrží. Sebe hodnotit nechci.



Bylo utkání o to těžší, že každý od vás očekával výhru, jelikož Chomutov máte pod sebou?

Někdy to bývá svazující tvořit proti takovým týmům. Kluci se toho zhostili parádně. Chomutov je také jeden z týmů, který pořád musí. Nejsou v jednoduché situaci. Bojují, makají a je to mnohem těžší než proti klubu, který je jasně v play-off a na takový zápas se tolik nepřipraví. Proto říkám, že to bylo velmi těžké. Šance, které nám tam vyplavaly, nám utekly. Na druhé straně také, bylo to o jednom gólu navíc. Vědělo se, že nebude padat moc branek.