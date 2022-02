„Alex je přesně ten typ hráče, jakého jsme hledali. Můžeme ho využít na pozici centra, ale i jako křídlo. Bude se hodit do přesilových her, navíc se nebojí hrát do těla. Jeho příchod nám dává ještě větší sílu," uvedl pro oficiální stránky klubu sportovní ředitel Wolfsburgu Karl-Heinz Fliegauf.