Tehdejší kouč Beranů Zdeněk Venera pro Deník zavzpomínal na památnou domácí sérii ze sezony 1998/1999, kterou ukončila až porážka 2:7 s odvěkým rivalem ze Vsetína 7. března roku 1999. „Je to už dlouho,“ rozesmál se Venera.

Vybavíte si, na čem byla úspěšnost postavená?

Bylo to o tom, co Zlín zdobí pořád. Tedy týmový duch. Mužstvo bylo poskládané většinou z domácích hráčů, kteří měli radost ze hry. Myslím, že na tréninky chodili rádi. Podporovali nás ve velkém počtu fanoušci. Mužstvo mělo kvalitu. Ale už bych všechny hráče nedokázal vyjmenovat. (směje se) Bylo to dobře rozjeté a fungovalo to. Těžko ale vypíchnout jeden zásadní důvod. Ale zmínil bych partu, která tady vždycky byla. A také zapojování juniorů do áčka.

Dala by se série dnes zopakovat, nebo je extraliga mnohem vyrovnanější?

To nevím, to si netroufnu říct. Nejsem statistik, takže nevím, kolikrát v posledních sezonách vyhrály doma týmy jako Liberec nebo Plzeň a další týmy ze špičky tabulky. Spíš si myslím, že to půjde těžko. Ani nemám v hlavě, že to bylo nakonec tolik zápasů. Dnes neprohrát čtyřiadvacet zápasů po sobě doma je hodně těžké.

Každopádně vám chyběl jeden zápas k vyrovnání světového rekordu, který drží tým Montrealu Canadiens a tehdy jste novinářům odpověděl, že se tím vůbec nezatěžujete. Vzpomínáte?

(směje se) To je možné. Podobná témata si vybírají novináři, kteří statistiky sledují. Přistupovali jsme k tomu tak, že chceme vyhrát každý zápas. Body se počítají. Třeba v nějaké soutěži, která není tolik sledovaná, někdo vyhrál padesátkrát po sobě. Nechci někoho urazit, ale třeba v čínské lize. (smích) Je to otázka, jak to kdo sleduje.

Jak už jste zmínil, Zlín se většinou vždy spoléhal na své odchovance a hráče z blízkého okolí, kterým nebylo jedno, jak zápas dopadne. Cítil jste to?

Vždycky je dobře, když máte domácí jádro. A i když se tým doplní kluky z venku, do mančaftu se dobře zapojí a funguje to. Základní předpoklad ale je, že musí fungovat mládež. Protože zařadit do týmu někoho jen proto, že je mladý a na ligu nemá, je nesmysl. Byla naše výhoda, že tohle u nás fungovalo. Junioři i dorostenci a celkově celá mládež patřili do špičky v republice. Teď to podle mě až tolik není, ale mládež se tady dělá dlouhodobě dobře. A to je základ.

Chodíte ve Zlíně pravidelně na hokej. Co říkáte na současné postavení a formu týmu, který bojuje o předkolo play-off?

Mužstvo hraje, přesně na co má. Hrají dobře. Líbí se mi týmový duch a výkon. Samozřejmě chtělo by to vyšperkovat někým, kdo je nahoře v kanadském bodování nebo mezi střelci. Tam samozřejmě někdo chybí. Ale ti jsou někde jinde. Zlín je vychoval, jsou jinde, kde jsou možnosti jiné. To se však nedá nic dělat. Taková je realita. Vyšperkování týmu individualitou by Zlínu slušelo, ale na to by musely být podmínky.

Mrzí vás, když vidíte zlínské odchovance Petra Holíka v dresu Komety Brno nebo Petra Zámorského v Hradci Králové?

(Přemýšlí) Dívejte, ti kluci mají řekněme v průměru deset efektivních let v kariéře, kdy se potřebují zabezpečit. Hokej není zaměstnání, které by se dalo dělat do důchodu. Chápu, je to jejich kariéra. To, že mě to mrzí a kluci jsou jinde, je druhá věc. Je to otázka ekonomické síly klubu a našeho regionu. Vstupné se zdražovat nemůže. To je realita, která k tomu patří.

Fakta o sérii domácí neporazitelnosti Zlín z 24 zápasů vyhrál 17, sedm z nich dovedl k remíze. Se skóre 103:57 získali Berani 41 bodů. Série trvala od 11. září 1998 do 7. března 1999. Nejblíže byl Zlín porážce ve 39. kole, kdy dotáhl náskok Budějovic na 3:3 v 53. minutě Meluzín. Extraligový rekord vydržel jen jeden rok. Následně totiž neprohrály České Budějovice v základní části ani jednou. Ten klubový však nadále žije i po dvaceti letech.

Průměrná domácí návštěvnost v sezoně 1998/1999 byla 7215 diváků.

Kdo se na sérii podílel?

Brankáři: Jaroslav Kameš, Richard Hrazdira, Petr Tuček.

Obránci: Martin Hamrlík, Patrik Hučko, Jiří Marušák, Pavel Mojžíš, Karel Rachůnek, Tomáš Žižka, Pavel Augusta, David Březík, Karel Šefčík, Jiří Jemelka, Rostislav Malena.

Útočníci: Roman Meluzín, Petr Čajánek, Josef Štraub, Marek Zadina, Miroslav Okál, Michal Tomek, Petr Leška ml., Tomáš Kapusta, Petr Vala, Jaroslav Balaštík, Martin Ambruz, Tomáš Němčický, Tomáš Martinák, Ivan Rachůnek, Martin Erat, Jakub Žiška.

Trenéři: Zdeněk Venera a Antonín Stavjaňa.

SÉRIE NEPORAZITELNOSTI ZÁPAS PO ZÁPASE

2. kolo (11. září) Zlín - Litvínov 4:1 (2:1,0:0,2:0)

5. kolo (20. září) Zlín - Sparta 3:1 (3:0,0:0,0:1)

7. kolo (27. září) Zlín - Kladno 2:1 (2:0,0:1,0:0)

9. kolo (4. října) Zlín - Jihlava 7:1 (3:0,3:1,1:0)

11. kolo (8. října) Zlín - Slavia 2:2 (1:1,0:1,1:0)

13. kolo (16. října) Zlín - České Budějovice 1:1 (0:0,0:0,1:1)

14. kolo (18. října) Zlín - Plzeň 3:3 (2:1,1:1,0:1)

16. kolo (25. října) Zlín - Opava 5:3 (0:1,4:1,1:1)

17. kolo (30. října) Zlín - Karlovy Vary 2:2 (1:0,0:1,1:1)

19. kolo (10. listopadu) Zlín - Třinec 7:2 (3:1,1:0,3:1)

21. kolo (15. listopadu) Zlín - Pardubice 3:0 (1:0,1:0,1:0)

23. kolo (22. listopadu) Zlín - Vsetín 4:2 (2:1,1:1,1:0)

25. kolo (29. listopadu) Zlín - Vítkovice 3:3 (0:0,2:1,1:2)

28. kolo (8. prosince) Zlín - Litvínov 4:3 (1:0,2:2,1:1)

31. kolo (3. ledna) Zlín - Sparta 2:2 (0:0,2:0,0:2)

33. kolo (10. ledna) Zlín - Kladno 2:1 (0:0,1:1,1:0)

35. kolo (17. ledna) Zlín - Jihlava 7:1 (1:1,5:0,1:0)

37. kolo (22. ledna) Zlín - Slavia 6:5 (5:3,1:2,0:0)

39. kolo (29. ledna) Zlín - České Budějovice 3:3 (1:2,1:1,1:0)

40. kolo (2. února) Zlín - Plzeň 5:3 (0:0,3:3,2:0)

42. kolo (7. února) Zlín - Opava 5:1 (2:0,0:1,3:0)

43. kolo (19. února) Zlín - Karlovy Vary 8:2 (0:0,1:2,7:0)

45. kolo (23. února) Zlín - Třinec 4:1 (2:1,0:0,2:0)

47. kolo (28. února) Zlín - Pardubice 4:2 (2:2,2:0,0:0)

49. kolo (7. března) Zlín - Vsetín 2:7 (0:3,1:2,1:2)