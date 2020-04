Největším manekýnem Jezdců z Manhattanu, borcem, co se umí vyfiknout a dbá na svůj vzhled, není podle Chytila nikdo jiný než Henrik Lundqist. Švédský „fešák“ je péčí o svůj zevnějšek pověstný.

„Když to vezmu, tak vypadá skvěle každý den, za každé situace,“ pousmál se Chytil.

Když měl zvolit nejtiššího člena kabiny, nemusel chodit příliš daleko. „To jsme my dva s Kappo Kakkem,“ zmínil sebe společně s finskou hvězdičkou a dvojkou loňského draftu.

„Kappo byl v Americe první rok, jazyk byl pro něj ze začátku trošku těžší. A ani já nejsem zrovna typ člověka, který by byl neustále v kabině povídal. Samozřejmě se pobavíme, ale určitě tam nejsem slyšet a historky nevyprávím,“ přiznal rodák z Kroměříže.

Potichu v rohu však také nesedí. Randál je v útrobách slavné Madison Square Garden téměř pořád.

„Hlučná je většina týmu. Tím, že jsme mladí, tak děláme rachot pořád. A starší kluci se k nám rádi přidají. S klidným svědomím můžu říct, že u nás to je téměř každý,“ rozesmál se.

Když měl označit největší vtipálky, baviče, vypálil bez většího rozmýšlení více jmen. Zmínil kanadského forvarda Ryana Stroma a zadáka Anthony DeAngela. Ale největším šoumenem je hvězdný ruský útočník Artěmij Panarin, který v létě dorazil na Manhattan z Columbusu a hned se stal miláčkem fanoušků.

„Ten dokáže pobavit vždycky celou halu. Na ledě má výbornou oslavu gólu, když vykopne nohu nahoru. Po rozbruslení jsme mu pro fanoušky vymysleli speciální odchod z ledu. Momentálně to je náš největší šoumen,“ poznamenal Chytil.

Za největšího hecíře kabiny vybral Brendana Smitha.

„Ten to vždycky vyhecuje. Ale pokud mám vybrat největšího nerváka, tak nevím. Když se prohraje, vybouchne víc lidí. Nikdo nemá rád porážky, ale vyloženě nervák stejně jako kliďas u nás nikdo není,“ omluvil se odchovanec kroměřížského a zlínského hokeje.

Zato o intelektuálovi měl jedno hned. „Adam Fox, který chodil na Harward. Máme i další kluky, co hráli na univerzitě,“ poznamenal Chytil.

Nejlepším fotbalistou Rangers je rodák ze švédského Stockholmu Mika Zibanejad, syn Iránce a Finky.

„Má přítelkyni, která hraje profesionálně fotbal,“ prozradil Chytil s tím, že Zibanejad je v kabině i DJ.

„To je jeho koníček, má i vlastní písničky. Zrovna nedávno vydal novou,“ zmínil Chytil chytlavé hity „Nobody“ a „Moves“, které mají na Spotify miliony přehrání a pravidelně zároveň koncertuje.

Za největšího puntičkáře označil Chrise Kreidera „Jsme si ale podobní. Hlavně v posilovně chce být pořád nejlepší. Když ho někdo porazí, nese to těžko a chce ho překonat. To s ním mám společné. Nevím, jestli je to přímo puntičkářství, ale má vítěznou mentalitu. Třeba já vždycky raději přijdu na stadion dřív, nachystám si hokejky, brusle, celou výstroj. Mám svou rutinu na stadionu, kdy se jdu připravit na trénink, nebo zápas. Udělám si každý den to své. Věřím, že mě to posune dál a budu lepší, než včera. I hlavou se připravím na trénink a hlavně na zápas,“ dodal Chytil.

