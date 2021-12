4. Jan Dufek (útočník, 24 let, Mladá Boleslav, Plzeň)

Člen širšího reprezentačního kádru se po konci uplynulé sezony nejvyšší soutěže rozhodl vzít laso z druhého konce republiky. V Mladé Boleslavi se mu však nedařilo zcela dle představ, v letošním ročníku si připsal osm kanadských bodů. „S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám," přiblížil sportovní manažer Bruslařů Václav Nedorost. Na začátku prosince se tak vydal do Plzně, aktuálně třetího mužstva Tipsport extraligy.

Jan Dufek (napravo) po odchodu ze Zlína v Mladé Boleslavi vydržel pouze do konce listopadu.Zdroj: pro Deník/Jiří Zaňát