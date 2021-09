Jaký byl klíčový moment zápasu?

Zápas zlomila druhá branka, která byla hodně laciná. Stejně jako třetí, dopustili jsme se tam chyby, nechali jsme tam volného hráče. Pak už jsme bojovali s tím, abychom zápas slušně dohráli. Klukům nemám co vytknout. Hrálo se, co jsme si řekli.

Na přípravu jste měli necelý den. Co jste stihli změnit?

Radikálně jsme změnili jednu věc, jinak zůstalo vše při starém. Dnes jsme navíc měli jen rozbruslení. Klukům jsme říkali, ať se nebojí hrát, ať nepřevládá strach z vítězství před touhou zvítězit, jelikož u nás to tak teď je. V první třetině jsme se štěstím mohli dát dva tři góly. Pak by se člověk chytl, sebevědomí by po malých krůčcích šlo nahoru.

Během úvodních devíti kol jste prohráli osmkrát. V čem v současné době nejvíce strádáte?

Určitě je to v hlavách. Když prohráváme jeden zápas za druhým, tak to nepomáhá, nejedou nohy. V první třetině jsem ale rozhodně neviděl poslední tým extraligy.

Na lavičce jste vedle sebe měl trenéra juniorů Luboše Jenáčka. Jak jste měli rozdělené role?

Sice jsem byl oficiálně napsaný jako hlavní trenér, taktiku na zápas jsme však řešili spolu. Jenas vedl útok, já zůstal u obránců.

Dnes jste měl být jako hlavní trenér pouze dočasně. Může se stát, že na této pozici setrváte?

Stát se může vše, stejně jako že sopka na Kanárech jednou přestane. Pořád platí, co prohlásil management, že do pátku se shání trenér. Nikdo neví, jak to bude.