„Kluci to nečekali, museli test podstoupit před startem čtvrtečního tréninku,“ upřesnil generální manažer zlínského hokeje Robert Hamrla s tím, že počáteční šok vystřídal humor.

„Ale spíš se smáli, protože věděli, že jsou čistí. Celý tým měl negativní výsledky, což jsme očekávali. Ale nyní máme jistotu,“ dodal s úsměvem šéf zlínských Beranů.

Ten opadl při pohledu na poslední dopingový průšvih extraligového Hradce Králové, kde ze tří vybraných hráčů Mountfieldu byli všichni pozitivní. „Nechci to nijak komentovat, neznám podrobnosti, nepřísluší mi to. Každopádně je to velký průšvih, kdy si všichni musíme počkat na výrok soudu. Jsem zvědav, pak se budu ptát,“ přiznal Hamrla.

Ve vzduchu visí celá řada trestů. V extrémním případě i ten nejtvrdší, kdy by byl hradecký klub potrestán diskvalifikací. Mohl by tedy Zlín dodatečně postoupit coby vítěz Chance ligy? „Opravdu to nebudu jakkoliv komentovat, ale vše pozorně sledovat a reagovat,“ dodal.

Proč jste se rozhodli otestovat váš tým? Kolik to stálo?

Na posledním jednání majitelů jsme řešili problémy Hradce a z diskuze vyplynulo, že uděláme pro jistotu testy i našim hráčům. Obrátil jsem se na policii, aby mi doporučili testy, které používají při kontrolách a byly relevantní. Dostal jsem tip na profi testy, které stály šest set korun za kus.

Plánujete testy opakovat, respektive je využít i v některých mládežnických kategoriích?

Doba je jiná a uvědomujeme si nutnost některé věci kontrolovat. I proto ještě minimálně jednou otestujeme jak první tým, tak určitě i naši akademii. Jestli to bude opět celá kabina nebo jen namátkově vybraná skupina, se ještě rozhodneme. Opět ale nic hlásit dopředu nebudeme… (úsměv)

Podívejme se na změny v hráčském kádru. Jak se vám zatím líbí?

Vzhledem k tomu, že jsem byl u všech, tak je jasné, že jsem souhlasil, jinak by ti hráči zde nebyli. (úsměv) Potřebovali jsme posílit útok, což se podařilo, nyní dolaďujeme obranu - jeden dva beci by se nám hodili. Ale nechceme se ukvapit. No a v bráně máme jasno od začátku…

Klub dal nabídku svému odchovanci Šenkeříkovi. Platí stále?

Rozhodně. Aktuálně se rozhoduje, čeká, zda mu nepřijde nějaká nabídka z nejvyšší soutěže. Jak jsem už uvedl, potřebujeme ještě vyztužit obranu, proto máme oslovené další dva tři hráče. Jinak je kádr hotový, do startu červencové přípravy bychom jej chtěli mít zcela hotový.

S prvním týmem trénuje zlínský odchovanec, talentovaný Adam Jecho, jenž uplynulé dva roky studuje obchodní akademii a trénuje ve Finsku. Sledujete ho? Mohl by se do Zlína ještě vrátit?

Adama i jeho rodinu znám velice dobře, protože se přátelíme. Jeho vývoj sleduji a přeji mu jen to nejlepší v kariéře. V příští sezoně bude Adam dál hrát v zahraničí.

Podívejme se na ekonomiku klubu - uplynulá sezona nakonec dopadla famózně, bez ztráty. Jaký je výhled na další?

Uplynulou sezonu se ekonomicky podařilo zachránit, byť bez postupu. Letos nemůžeme mít menší cíle a ani je nemáme.

Už je jasný, s jakým rozpočtem půjdete do nové sezony?

Ano, jako správný hospodář mám vše propočítané. Jinak to ani nejde. (úsměv) Konkrétní ale teď ještě nebudu. Zásadní je, že bude naplněn.

Bude více sponzorů?

Všichni stávající, které postupně kontaktujeme, zůstávají, což mě jako šéfa těší. Dokonce i PSG nám zůstalo věrné, byť v menší míře.

Jak to tedy aktuálně vypadá s generálním, titulárním partnerem?

Zatím je to na mrtvém bodě. Ale peněz máme díky silné vlastnické struktuře více a je možné, že do startu soutěže žádný generální partner ani nebude. Zatím jedeme v režimu vícero hlavních partnerů než jeden generální. Změnu nátvu klubu, vstup titulárního partnera není nyní aktuální.

Petr Páleníček se rozhodl od koupě podílu Beranů ustoupit a naopak společnosti Samohýl Motor a Trinity svůj podíl navýšily. Jak to vnímáte?

Velmi pozitivně! Obě společnosti mají o hokej velký zájem a navýšením vlastnických procent to dávají jasně najevo.

Zvýší Trinity podporu hokeji, když údajně plánuje odejít, snížit podporu ve zlínskému fotbalu?

To, že Trinity a Samohýl mají nyní každý 15 %, znamená, že nám přidají i na reklamních smlouvách, což nás dostává do jisté finanční stability, která tu dlouho chyběla. Společně s městem a krajem tento klub opravdu finančně stabilizovali.

Je dobře, že město dál drží 49 procent?

Za mě ano. Nejsme jediný klub, kde město má tak vysoký podíl. Přispívá nejen finančně, ale stará se i o dva zimní stadiony. Opravdu jsem jako šéf městu vděčný, že nás takto podporuje a moc děkuji.

Jak probíhá rekonstrukce stadionu? Nejste ve skluzu?

Rekonstrukce probíhá dle časového harmonogramu. Jen u restaurace jsme nabrali měsíc skluz, ale zahájení sezony se to nedotkne.

Co vše bude nové?

Primárně se dělá nová kanalizace, boční fasády včetně oken, šatny A mužstva, restaurace. Změny doznala i posilovna, kde máme nové vybavení a po skončení letní přípravy se tam bude dělat nová podlaha. Dále ve spolupráci s firmou CCM zvětšujeme prodejnu včetně propojení na skatemill, střílnu. Dokončujeme také venkovní střílnu, kam bude volný přístup téměř kdykoli. Je toho opravdu hodně!

Jak proběhlo předání vašich technických pracovníků pod městskou společnost?

Přesun zaměstnanců proběhl bez problémů, přičemž jedeme v zaběhlém režimu a vycházíme si vstříc. Jen je už nemám na výplatní pásce. (Smích)

Už více než měsíc probíhá předprodej permanentních vstupenek. Je zájem, prodej větší?

Ano, zájem je i přes zdražení větší, což mě těší a zároveň zavazuje, že nám lidé věří a doufají, že se nebude opakovat loňský start. Se stávajícími počty jsme spokojeni, klasicky aktuálně nejvíce se prodávají ty nejdražší - kategorie A.

Pracujete, komunikujete s fanklubem? Co je nyní k řešení?

Ano. Potkali jsme hned po sezoně a jsme nadále v kontaktu. Nyní řešíme jejich sklady na zimním stadionu tak, aby to měli volně přístupné, jako doposud. Dále pomáháme likvidovat i škodu na jejich autobuse ze Vsetína. Zkrátka, kde je vůle, tam je i cesta!

Nedávno jste oznámili i změnu značky piva, které bude během zápasů v areálu čepované. Proč?

Vyslyšeli jsme požadavek fanoušků, kteří si přáli změnu. Dál jsem připraven naslouchat jejich poznatkům a pokud to jen trochu půjde, udělat pro naše příznivce maximum. Zásadní však jistě budou výsledky, které budou, pevně věřím, lepší.