Další důkaz o své cestě tabulkou vzhůru předvedli hokejisté PSG Berani Zlín v Litvínově, odkud si vezou přesvědčivou výhru 6:2 a na ledě soupeřů uspěli už potřetí v řadě a po osmé z posledních deseti zápasů. Dvěma góly a asistencí se na výhře podílel Zdeněk Okál, Jakub Šlahař (0+3) a Antonínem Honejskem (0+2), kteří si dohromady připsali osm kanadských bodů.

Litvínov proti Zlínu 11. 1. 2020 | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Musím říct, že nám to vyšlo, všechno si sedlo přesně na lopatu. Góly byly do prázdné brány. Třeba domácí zápas nám někdy nevyjde, ale nyní jsme rádi, že nám přesilové hry dopomohly ke třem bodům,“ liboval si tříbodový Šlahař.

O všem podstatném rozhodla druhá třetina, kdy Berani během devíti minut nastříleli čtyři góly, z toho dva z přesilovek. Dvě akce dopravili až do odkryté branky. Nejprve ve 26. minutě po kombinaci Okála, Šlahaře a Ference, o dvě minuty později Freibergs -Dufka, který trefil prázdnou klec.