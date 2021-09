„Varianta dvě je prostá oprava zimního stadionu tak, aby vydržel deset let. Varianta tři je spíše ideová –⁠ jedná se o variantu se stavbou na zelené louce, která vychází dráž," prohlásil Jiří Korec.

Ožehavým tématem poslední doby je také rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky. Jak to s ní nyní vypadá?

Uplynulá specifická sezona byla ovlivněna pandemií koronaviru, což se projevilo také do nejvyšší hokejové soutěže. Co se týče ekonomické stránky, tak vše bylo zvládnuto úspěšně.

Mužstvo od konce uplynulé sezony opustili útočníci Jan Dufek či Jakub Herman, skončil také matador David Nosek. Do týmu naopak přišli zkušení beci Peter Trška, Ondřej Němec a forvardi Tomáš Mikúš s Darkem Hejcmanem.

„Je špatně říkat, že chceme hrát předkolo nebo čtvrtfinále, cílem musí být nejvyšší ambice. Za sebe říkám, že máme nejlepšího brankáře v extralize. Trenér zároveň s týmem umí vykouzlit to, co málokdo. Může aspirovat na trenéra sezony," věří prezident prezídia PSG Berani Zlín.

Jako první ze všech účastníků tiskové konference vzal mikrofon do ruky. Po úvodním proslovu začal prezident PSG Berani Zlín Jiří Korec ambiciózním prohlášením: „Cílem sezony je zcela otevřeně vyhrát extraligu, nemůžeme mít nižší cíle. Sezona na druhou stranu bude úspěšná i postupem do play-off,“ uvedl Korec během úterního dopoledne.

