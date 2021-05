„Myslím, že momentálně se to daří posouvat do finále. Již velmi brzy bude vydané stavební povolení, takhle blízko rekonstrukce ještě nikdy v historii nebyla," prozradil primátor krajského města.

Kdy by se situace měla rozhoupat ke konkrétnějším obrysům? „Věřím, že na podzim tento projekt zastupitelstvo města Zlína podpoří a zahájíme samotnou rekonstrukci zimního stadionu. Zároveň otevřeně říkám, že velký vliv na to, jestli rekonstrukce proběhne, nebo ne, bude mít externí financování," přiznal na rovinu Jiří Korec.

V této chvíli společně se zlínskými fanoušky doufá, že se dostaví dotace z kraje. Další výraznou položkou by měly sehrát finance z Národní sportovní agentury. Jak však přiznává Korec, tato částka se zdá být mnohem více nejistá. „Pokukujeme po maximální alokaci 300 milionů korun," věří pevně.

„Pokud tuto alokaci získáme v co největší míře, tak samozřejmě přispěje k tomu, abychom rekonstrukci udělali. Plánujeme to tak, abychom na podzimní schůzi zastupitelstva měli připravenou vysoutěženou cenu rekonstrukce, znali bychom výši externího financování a zároveň věděli, kolik by stály případné varianty B a C," přibližuje dále rodák ze Zlína.

Jak by dané možnosti případně měly vypadat? „Varianta B je jakési „zalátání“, řeší se nejnutnější opravy, aby byl stadion životaschopný pro dalších pět, možná deset let. Varianta C je pak stavba nového zimního stadionu na zelené louce. Dáme si na stůl, kolik by co stálo a podle toho zastupitelstvo rozhodne," snažil se co nejblíže nastínit Jiří Korec.

Záležitosti ohledně rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky však nebyly jediným tématem, o kterém se primátor Zlína rozpovídal. Mimo jiné se zmínil o tom, jak ze své funkce může zasahovat do fungování klubu. „Jako prezident svolávám minimálně jednou měsíčně prezidium, což je poradní orgán pro firmu zaštiťující A-mužstvo. Řeší ekonomiku, propojení A-týmu s mládeží, stav samotného týmu, jestli je konkurenceschopný, jestli jsou hráči zranění a podobně. Trenér tam prezentuje, proč jsou výsledky takové, jaké jsou a nemá to s námi úplně jednoduché," líčí upřímně.

I navzdory reprezentativnější pozici v klubu Jiří Korec promluvil o samotném prvním týmu, jemuž se uplynulý ročník Tipsport extraligy nevydařil podle představ. „Špatně rozhodně hodnotím sportovní stránku, nemůžeme být spokojení s tím, že jsme skončili třináctí. Nemůžeme se vymlouvat na „covidovou“ sezonu, protože podmínky měli všichni stejné. My jsme si tu sezonu zanalyzovali a řekli jsme si, kde byly chyby, abychom je už neopakovali," poreferoval.

Před nadcházejícím ročníkem nejvyšší soutěže od Beranů zatím odešlo šest hráčů, včetně obránce Dalibora Řezníčka nebo útočníka Jana Dufka. Do klubu naopak přišli zkušení beci Ondřej Němec, Peter Trška a útočníci Tomáš Mikúš a Darek Hejcman.

„Ptal jsem se trenéra – Je v pořádku, že odešlo víc hráčů, než přišlo? Máme nějakou zálohu, aby se zvýšila konkurence v týmu? Dostal jsem odpověď, že v současnosti je s tímto týmem srovnaný, považuje jej za konkurenceschopný a je toho názoru, že pokud budou všichni hráči hrát alespoň svůj průměr, tak bychom neměli být na tak nízkých příčkách, na kterých jsme byli," doufá Korec.

Na závěr fanoušky ujistil, že klub finančně skončil na nule, za což vděčí i hráčům, kteří v průběhu uplynulého ročníku Tipsport extraligy přistoupili na snížení mezd. „Že si sáhli v podstatě do vlastních kapes a ukázali, že jim srdce opravdu bije za zlínský hokej a že jim klub není lhostejný, jim patří velké poděkování. O to větší důvěru si podle mě zaslouží a věřím, že se všichni z té, po sportovní stránce neúspěšné, sezóny poučíme a že ta příští bude úplně jiná," nepochybuje Jiří Korec.