„Bylo to vážně těžké. Zranění mi nedovolilo nabírat fyzičku, nemohl jsem prakticky nic,“ přiznal po úvodních dvaceti minutách zadýchaný Fořt.

„Fyzičku nemám, zápasové tempo nenatrénujete za jeden dva týdny na tréninku. Je to obrovský rozdíl. Musím si na to zvyknout,“ vidí celou situaci realisticky 28letý forvard zlínských Beranů.

Během pobytu na střídačce proti Kometě Brno intenzivně nabíral fyzické síly. „Neměl jsem moc času sledovat, jak se utkání vyvíjí, přežíval jsem ze střídání na střídání. Možná měli více šancí, ale Káša (Libor Kašík - pozn. red.) nás podržel," vychválil Tomáš Fořt další vydařený výkon brankářské jedničky Beranů.

Postupem času se jeho pobyt na ledě postupně zmenšoval. „Jedním z důvodů bylo, že ke konci jsme hráli přesilovky, do kterých jsem nenastupoval. Každopádně jsem dva měsíce nechtěl spláchnout kvůli tomu, abych odehrál vše. Nehodlal jsem se utavit hned první zápas," přiblížil 28letý zlínský forvard.

Do zápasové kolotoče se přitom po zranění mohl už vrátit o poznání dříve. „Měl jsem v plánu, že budu hrát tři týdny po tom, co se to zranění přihodilo, pak se ovšem zase zhoršilo. Hodlal jsem už nastoupit do minulého utkání v Mladé Boleslavi, ještě tomu ale něco chybělo. Proti Kometě už to ale bylo plánované," přiznal šikovný útočník, kterého trápily problémy s tříslem a břišními svaly.

Do týmu Beranů se vrátil ve chvíli, kdy svěřenci Roberta Svobody pobývají na předposledním místě extraligy. „Pro mě je to stejné, jako bychom byli první. Přišel jsem, abych hrál a podával co nejlepší výkony. Hodlám pomáhat týmu. Pochopitelně je lepší, když se týmu daří. Pro mě to však při návratu nehrálo žádnou roli," zdůraznil Tomáš Fořt.