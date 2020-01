„Vzhledem k tomu, že už jsem nějakou dobu ve Zlíně, nějakou euforii jsem si vybral už vloni, když jsem tam přijel hned v další sezoně. Už to beru jako každý jiný zápas,“ tvrdí 27letý Herman, který si v aktuální sezoně připsal pět branek a osm asistencí.

„Chceme tam vyhrát, o to mě vítězství bude těšit víc, když jsem tam strávil nějaký čas. O to jsou pro mě vítězství sladší,“ hlásí Herman, že by rád i podruhé v sezoně exportoval z Hané všechny body.

Už ani s žádným s hráčů neudržuje pravidelný kontakt.

„Takže ani žádné hecování neprobíhá. Vždycky jsme se hecovali s Alešem Jerglem, který je ale nyní v Hradci. Proto si spíš píšeme, když jedeme do Hradce,“ zmínil Herman kroměřížského odchovance, který si vloni v dresu Mory vystřílel angažmá v dresu finalisty Ligy mistrů.

Ačkoliv na hráče soupeře se obvykle píská, Hermana v Olomouci berou stále prakticky za svého.

„Určitě mě to potěšilo. Olomouc jsem měl vždycky rád. Neodcházel jsem ve zlém, fanoušků jsem si vážil. Vždycky mě to od nich potěší. Vždyť před dvěma lety jsem při odchodu dělal i rozlučku a s kapelou. Přijelo i pár fanoušků z Olomouce. Přinesli mi i dárkové koše. Bylo to od nich hezké,“ poděkoval Herman.

I on měl podíl na úterním nevydařeném zápase v Ostravě, kde podlehli 0:1.

„Vítkovice jsou už za námi, moc se nám to nepovedlo. Musíme do něj vstoupit jinak od prvního střídání a plnit věci, které si řekneme. Nestříleli jsme na bránu, neměli jsme tlak, neměli ani šance. Bylo to od nás laxní. Je potřeba, aby takových zápasů bylo co nejméně, nebo vůbec žádný,“ má jasno Herman.

Zatímco asistent trenéra Martin Hamrlík si po zápase pustil pusu na špacír a mužstvo veřejně zkritizoval za přístup, ani samotným hráčům se po zápase moc dobře neusínalo.

„Každý byl naštvaný sám na sebe. Každý má nějaké svědomí a určitě si do něj sáhl. Řekl si, co v zápase bylo a mohl udělat lépe. Zítra je nový zápas, Vítkovice nás už nezajímají,“ poznamenal rodák z Přerova, který se svou kapelou Kameron nebude 8. února chybět na Ševcovském plese.

„Měli jsme ve středu zkoušku, ale na ples moc netrénujeme. Už je hrajeme nějakou dobu a spíš pilujeme detaily. Spíš děláme nové věci na léto, které ani nebudeme hrát na plese. Máme asi šest nových věcí, takže se jich věnujeme,“ napíná své příznivce Herman.

„Fanoušci se mají na co těšit v brzké době, ale nebudu prozrazovat co. Do tohoto léta zveřejníme dvě velké novinky. A nemyslím tím jen písničky. To prozradí až čas, více nemohu říct, protože to ví jen pět lidí v kapele,“ usmál se zlínský útočník.