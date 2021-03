Zkušený 53letý kouč dovedl žlutomodré již třikrát do vyřazovacích bojů v play-off, tentokrát ale pro jeho svěřence skončila sezona již na začátku března. „Těší mě, že přišla nabídka ze strany vedení klubu pokračovat v dosavadní spolupráci i po letošní neúspěšné sezoně. Cítím důvěru, i když sezona nedopadla podle představ všech zainteresovaných kolem zlínského hokeje,“ přiznal Robert Svoboda po podpisu nového kontraktu, který je platný na jeden rok s následnou opcí.

Svoboda nastoupil na střídačku extraligového týmu Beranů v listopadu 2016, kdy vystřídal odvolaného Rostislava Vlacha. S výjimkou pár měsíců na začátku sezony 2019/20 působí na pozici hlavního trenéra v Baťově městě téměř pět let. „Letošní sezona byla paradoxně nejtěžší za mého působení u mužů, v covidové době na nás dopadla spousta vnějších vlivů a okolností, nicméně už je to za námi. Člověk se pořád učí, sezonu jsme si rozebrali a zanalyzovali. Díváme se do budoucna a věříme, že ta příští bude rozhodně lepší,“ řekl třiapadesátiletý Svoboda, který má plnou odpovědnost za výběr a skladbu týmu.

Zda smlouvu prodlouží i jeho asistenti Martin Hamrlík a kouč gólmanů Richard Hrazdíra, či dojde k obměně realizačního týmu, přinesou jednání v dalších dnech.

Vizitka trenéra Beranů

Robert Svoboda (53 let) se narodil 23. července 1967. Ve Zlíně působil celkem devět sezon v nejvyšší soutěži. Na pozici obránce odehrál v první lize 280 zápasů a připsal si 38 bodů za 16 gólů a 22 nahrávek. Největší úspěch si připsal hned v premiérové sezoně 1984/1985, kdy nastoupil k šesti utkáním a stal se členem týmu, který vybojoval historický první medaili pro Zlín v podobě bronzu. Žlutomodrý dres oblékal až do roku 1994 a po skončení kariéry se začal věnovat trenérské práci u žáků a mládeže. Byl i asistentem trenéra u mládežnické reprezentace České republiky do 19 let. Do podzimu 2016 vedl juniorský extraligový tým a zároveň působil jako vedoucí hokejové akademie. V listopadu 2016 byl povolán k seniorskému týmu Zlína a z trenérské pozice odvrátil v sezoně hrozbu baráže. V dalších dvou sezonách dovedl tým do předkola vyřazovacích bojů v play off, kde Berani vypadli až po boji v sériích proti Olomouci a Mladé Boleslavi. Zpátky k A týmu se vrátil v říjnu 2019 místo odvolaného Antonína Stavjani a opět s týmem postoupil do vyřazovacích bojů. Loňské play off však bylo vzhledem k výskytu koronaviru zrušeno a série předkola s Olomoucí nedohrána. Robert Svoboda je držitelem nejvyšší trenérské licence A.