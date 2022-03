Na utkání přišlo přes tři a půl tisíce diváků. Jak hodnotíte jejich přístup?

Poslední utkání se Spartou, Plzní a Pardubicemi byli výborní, chtěl bych jmi za to hodně poděkovat. Obávali jsme se, že led bude zaházený permanentkami, že budeme dohrávat za ohlušujícího pískotu, což se nestalo. Kluci i díky tomu ze sebe vydali poslední zbytky sil, jak psychických, tak fyzických. Je pro nás velká škoda, že nemohli chodit celou sezonu. Troufnu si tvrdit, že s takovou podporou bychom v plném složení některé domácí zápasy zvládli lépe.

Příští sezonu čeká Zlín Chance liga, ve které jste trénoval Vsetín. Jak může být těžký návrat do nejvyšší soutěž?

Návrat ze Chance ligy do extraligy je extrémně těžký, jedná se o náročnou soutěž. Vím, s jakým kádrem šli nahoru Vary nebo Kladno. Jde o to, jaký směr zvolí vedení klubu. Věřím, že bude snaha vrátit zlínský klub hned do extraligy. Síla na to tady bude.

Máte už informace, zda budete u toho?

Nevíme nic, je to čerstvé. Smlouva mi zde končí 30. dubna. Myslím si však, že přijdou noví trenéři. Je také otázka, jaká bude struktura klubu, brzy má proběhnout valná hromada.