„Měli jsme trochu svázané ruce. Nelepí nám to tak, jak bychom si představovali," hlesl po neúspěšném střetnutí brankář Libor Kašík, který zabránil ještě vyšší porážce. V polovině zápasu dokonce lapil samostatný nájezd Davidu Tomáškovi.

„Soustředil jsem se, abych pokud možno pochytal úplně všechno a klukům co nejvíce v zápase pomohl,“ nepřeceňoval 28letý strážce svatyně svůj výborný výkon.

Kašík během úvodních dvou zápasů musel čelit celkově 72 střeleckým pokusům, přičemž inkasoval šestkrát.

„Mně to spíše vyhovuje, jsem brankář, který má radši věší počet zákroků. Každý zápas je však zcela odlišný. Úplně bych to ani nepřeceňoval. Může na mě letět nahození, ale také deset těžkých zákroků,“ připomněl zrádnost statistických záznamů.

Po konci odpoledního střetnutí tak mnohem více řešil skutečnost, že Berani v průběhu úvodních dvou zápasů nového ročníku extraligy nezískali jediný bod.

„Upřímně jsem hodně rozčarovaný a naštvaný. Za námi jsou dva duely a ani jeden z nich jsme nevyhráli,“ trápí brankáře se zkušenostmi z KHL.

Kašík především věří, že zlínští hokejisté nezopakují loňský začátek sezony, ve kterém se z prvního vítězství radovali až na sedmý pokus.

„O tom nemůžeme přemýšlet. K bodům nás povede jedině pokora a tvrdá dřina. Od pondělí do čtvrtka máme dost času na to, abychom se na další zápas pořádně připravili a poučili se z chyb. Nic jiného nám momentálně ani nezbývá,“ uvědomuje si borec, který se svými spoluhráči v pátek na stadionu Luďka Čajky přivítá Hradec Králové.

Jaký bude tedy klíč k prolomení úvodních dvou nezdarů, ve kterém Berani vstřelili jedinou branku?

„Útoku nerozumím, spíše se zaměřuji na chytání. (s úsměvem) Když se nedávají branky, tak jedině můžu pomoci v tom, že jich obdržím co nejméně. Klukům se musím snažit co nejvíce pomáhat. Jsme jeden tým. Všichni se podporujeme, od brankářů až po trenéry. Držíme pospolu. Jedině tak to dokážeme prolomit,“ dodal na závěr Libor Kašík.