„Příšerný, strašidelný, hororový vstup do utkání!" vyjádřil se po konci zápasu asistent hlavního trenéra Beranů Martin Hamrlík.

„Vypadalo to, že na cestě k nám jsme spíše seděli my než České Budějovice. Zápas se rozhodl hned na začátku, není to takhle poprvé, co kluci měli nějaký brankový handcip. Nezasloužili jsme si vyhrát," smutnil Hamrlík, kterého především trápily dvě inkasované branky do času 2:58.

Vinu ale rozhodně nechtěl svalovat na mladého brankáře Daniela Hufa.

„Ani za jednu branku nemohl. Měl těžké zákroky, jeho zásluhou jsme mohli bojovat o výsledek. Ani mě nenapadlo ho střídat. Jen bych mu tím podřezal větev. Celkově oba brankáři snesli vysoké měřítko," měl jasno Martin Hamrlík.

Spokojený naopak mohl být jeho protějšek, hlavní kouč hostů Václav Prospal.

„Pro nás to jsou velmi důležité tři body. Oproti předchozímu vzájemnému zápasu jsme chtěli podat daleko lepší výkon, být více produktivní. Zažili jsme výbornou úvodní třetinu," těšilo Prospala.

Berani v letošním ročníku extraligy na domácím stadionu bodovali jen jednou - před čtrnácti dny doma po samostatných nájezdech porazili Pardubice 3:2.

„Borci moc dobře ví, že diváci nejsou, musí se na to nachystat. Jestli někdo spoléhá na to, že budou, tak nebudou. Každý musí nastartovat sám sebe a kluci nahecovat mezi sebou," zdůrazňuje bývalý výborný obránce.

Hokejisté Zlína další dva zápasy na domácím stadionu. V neděli přivítají Karlovy Vary, o dva dny později Vítkovice.

„Výhoda by to být mohla, ale České Budějovice rovněž dojely z dálky a jezdilo jim to. Domácí prostředí nyní nehraje tak velkou roli," dodává.