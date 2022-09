Úspěšnost Beranů v početních převahách byla padesát procent.

Trefa Mrázka přišla v početní převaze pěti proti třem. „Máme tady parádní, extraligové hráče. Je na nás, abychom přesilovky vypilovali a dávali v nich co nejvíce gólů. Když se vám nedaří, jste v zápase horší, tak jeden dva góly z přesilovek vám hodně pomůžou,“ uvědomuje si druhý nejproduktivnější muž loňského ročníku Chance ligy.

Byly to přesilovky, které dostávaly Zlín zpátky do hry. Herně se po úvodních dvou třetinách měli kam posouvat. „Úplně dobré to od nás nebylo. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom oproti soupeři byli extra horší. Dvakrát jim to tam spadlo, potřetí se prosadili ve dvojnásobné početní převaze. Pak jsme museli dotahovat. Do tutových šancí jsme se však nedostávali.“

Díky vydařené třetí třetině a rozhodující trefě Gazdy v prodloužení Berani nakonec zapsali čtvrtou výhru v přípravě. „Ať je to jakýkoliv zápas, tak člověk chce vyhrát a dotáhnout to, s tím problém nebyl. V předposlední minutě se nám to naštěstí podařilo,“ oddechl si Mrázek.

Berani se ve středu poprvé v přípravě představili na Zimním stadionu Luďka Čajky, předchozí tři domácí zápasy odehráli ve vedlejší PSG aréně. „Jsme tady teprve několik dní, je nově udělaný led, chvíli jsme si na to zvykali. Zlepšuje se to však každým dnem, příští týden už to bude super,“ věří zkušený forvard.

Oproti vrchnímu stadionu si hráči museli zvykat na několik změn. Včetně nových mantinelů s flexibilním tvrzeným sklem, které byly k vidění na posledním mistrovství světa. Rovněž jsou součástí ledových kluzišť v NHL, od nové sezony jsou navíc povinné v české nejvyšší soutěži. „Pochopitelně je skvělé, že když se do toho narazí, tak to není tak tvrdý. Osobně jsem to ale tak úplně nevnímal,“ připouští Petr Mrázek.

Co už mohl vnímat, tak to byla návštěva rodičů, kteří se na generálku proti Novým Zámkům přijeli podívat. „Při předchozích domácích zápasech vždy byli na dovolené, nestihli tak ani jeden zápas. Až teď,“ pousměje se borec, který se s třemi trefami stal druhým nejlepším střelcem Beranů v přípravě, přičemž vždy skóroval v každém ze třech posledních zápasů.

Přenese formu také do Chance ligy?