Jen pro připomenutí – rodáka z Plzně v ročníku 2020/2021 brzdilo zranění třísel, vinou čehož do konce kalendářního roku absentoval ve dvaadvaceti střetnutích. „Ukázalo se, že zranění z probíhající sezony bylo vážnějšího charakteru. Nemůžu tak říct, že jsem už úplně fit. Pracuji však na tom s fyzioterapeutem. Myslím, že by to mohlo být v pohodě,“ věří Fořt.

Následně to svými slovy také potvrdil. „Operaci jsem podstoupit nemusel. Dlouho se nevědělo, co mi bylo, zkoušel jsem hodně věcí. Až teď u návštěvy u pana Koláře se zjistilo, co za tím stálo,“ popsal své peripetie příští týden 29letý útočník, který v dosavadním ročníku extraligy posbíral 11 kanadských bodů za 6 branek a 5 asistencí.

Podrobnější informace o příčině zranění si však rozhodl nechat pro sebe. „Blíže bych to neventiloval. Není to něco, co by mě omezovalo do budoucna,“ uklidnil zlínské fanoušky. „Jako profesionální sportovec jsem přetěžovaný, což také hrálo svoji roli.“

Tomáš Fořt však ani přes výše popsané patálie nechyběl na pondělním prvním tréninku Beranů po sedmi týdnech. „Volno bylo docela dlouho, už jsem se těšil,“ přiznal s úsměvem.

Na rozdíl od loňského začátku suché přípravy, který výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, se tentokrát přímo mohl potkat se svými spoluhráči. „Když je člověk v kolektivu, tak mi to vyhovuje více, má s kým pokecat. Určitě je lepší, že na přípravu můžeme být společně,“ bere tuto skutečnost velmi pozitivně.

Hokejisté Zlína se na nadcházející ročník extraligy budou připravovat až do prvního červencového týdne, přesně v polovině jim trenérský tým dopřeje týdenní volno. To další dostanou od 12. do 25. července, před přechodem na led tak budou mít dva týdny oddechu. „Je pravda, že tři týdny mezi přípravami jsou poměrně dlouhé. Člověk se vždy musel soustředit, aby nevypadl z toho, co natrénuje. Bude to jednodušší. Nebudu na to sám,“ vítá Fořt tuto změnu.

Novinkou v přípravě bude zařazení tréninků na ledě ve Vyškově, kam Berani vycestují jednou týdně. „Led je za mě plus, pro mě vždy byl tento přechod těžký – než si tělo znovu zvykne na pohyb, který má po celý rok, a pak z toho na tři čtyři měsíce vypadne, tak hodně trpí záda a další věci. Tyto tréninky můžou jen pomoci, led je pro nás nenahraditelný. Budeme moci se soustředit na věci, na které není tolik času.“

Dosud poslední extraligový ročník svěřencům Roberta Svobody nevyšel představ – třináctá pozice znamenala předčasný konec sezony a neúčast v play-off, což Berani budou chtít odčinit. „Motivace je vždy stejná, chceme hrát play-off. Navíc teď sestupují dva týmy, což loni nebylo,“ připomíná rozšíření extraligy pro nadcházející ročník.

Patnáctým účastníkem soutěže bude lepší z dvojice Kladno – Jihlava. Blíže k postupu má tým z Vysočiny, který vede 3:2 na zápasy a zítra se pokusí využít první mečbol.

Tomáš Fořt přesto před blížícím se koncem finálové série Chance ligy nemá favorita. „Takhle do budoucna nemá moc smysl uvažovat. Mančaft bude jiný, můžou to obměnit o padesát šedesát procent. Nezáleží na tom, zda postoupí Kladno nebo Jihlava, musíme porazit oba, stejně jako ostatní mančafty v lize,“ má jasno zkušený útočník.