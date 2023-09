Potvrdili výhru s Frýdkem-Místkem, na těžkém ledě v Prostějově zapsali všechny tři body! Hokejisté Zlína to v pondělním 5. kole Chance zvládli i bez gólmana Hufa nebo na začátku sezony rozjetého Langa. Na čtyři góly potřebovali jen 18 střel.

Chance liga: Prostějov - Zlín (25.9.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

Hosté dva dny zpátky vyslali na gólmana Frýdku-Místku 53 střel, dnes ze střelecké aktivity o poznání ubrali. V první třetině dokonce připsali jen tři střely, ta z hole Salonena však zamířila za brankáře domácích.

Ve druhém dějství navíc přidali další dvě branky, postarali se o to zkušení Köhler s Novákem, kteří ševcům dodali velký klid na hole.

Salonen má s Berany jediný cíl: Chci vyhrávat a vrátit mužstvo do extraligy!

Jestřábi to nechtěli zabalit, pořád mysleli minimálně na bod. Ve 47. minutě navíc v početní převaze snížili, zařídil to bývalý bek Zlína Hanousek. Berani už soupeři další góly nepovolili, do prázdné svatyně naopak druhý gól a třetí bod v zápase přidal kapitán Köhler.

Zlínští hokejisté už ve středu doma od 17.30 hodin hostí Kolín.

Chance liga, 5. kolo

LHK Jestřábi Prostějov – Berani Zlín 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Hanousek (Ostřížek, Z. Doležal) – 7. Salonen (Köhler), 27. Novák (Huhtela, Süss), 32. Köhler (P. Sedláček, Hrbas), 59. Köhler (Gago).

Střely na branku: 34:18. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:0. Rozhodčí: Skopal, Vrba – Mikšík, Král. Diváci: 819.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka (Štipčák) – Hanousek, Šidlík, Drtil, Poledna, Pěnčík, Forman, Krejčí – Z. Doležal, Ostřížek, V. Burian (A) – Fronk, Račuk, Illéš – Slanina, Hašek, Jiránek – Antoníček, Venkrbec (C), Maruna.

Berani Zlín: Kořének (Kowalczyk) – Salonen, Hrbas (A), Talafa, Čáp, Suhrada, Zbořil – Šlahař, Werbik, Paukku – Z. Sedlák, Kindl, Vlach – Novák, Huhtela, Süss – Köhler (C), Sadovikov, P. Sedláček (A) – Gago.