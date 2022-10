Zlínští do zápasu vstoupili agresivně, měli touhu se současnou situací něco udělat. Už v čase 1:29 se dostali do vedení, po dorážce skóroval Illéš. Domácí však svého soupeře nechali hrát, navíc šli do čtyř. Ke konci oslabení také inkasovali. Branka je ale nezlomila, rovněž ševci udeřili v přesilové hře, podruhé v sezoně úspěšně pálil Gazda. O necelou minutu a půl se prvotním pokusem nenechal odradit Mrázek, jenž napodruhé přesně mířil do protipohybu brankáře.

Berani se ve druhém dějství vinou dvou oslabení nemohli dostat do tempa, výjimku tvořil neúspěšný únik Frömela. Jistými zákroky je nad vodou držel brankář Huf. Závěr třetiny už ale patřil domácím – v početní převaze na téměř dvě minuty zamkli soupeře v obranném pásmu, krátce po konci přesilovky se po chytrém přiťuknutí Ondráčka prosadil Honejsek.

Závěrečná třetina se víceméně jen dohrávala, domácí vedení udržell. Poprvé v letošním ročníku Chance ligy tak na Zimním stadionu Luďka Čajky zvítězili.

Slovo asistenta trenéra Juraje Juríka: „Měli jsme velmi dobrý úvod první třetiny, soupeři jsme ale pomohli faulem, dostal se na dostřel. První třetina se nám celkově vydařila. Měli jsme nahráno, zápas jsme si mohli pohlídat, znovu jsme vyrobili dva fauly. Jen díky Hufíkovi a obětavosti hráčů to bylo 3:1. Od druhé půlky jsme byli lepším týmem, Tonda dal uklidňující gól na 4:1. V poslední třetině jsme opět byli nedisciplinovaní, budeme si k tomu muset něco říct. Sráží nás od začátku soutěže, soupeře vždy dostaneme na koně. Dnes jsme si to uhráli, v dalších zápasech by nás to mohlo stát body."

Chance liga, 8. kolo

PSG Berani Zlín – HC Stadion Litoměřice 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Illéš (Talafa), 16. Gazda (Kindl), 18. Mrázek (M. Novotný, Talafa), 37. Honejsek (Ondráček, Husa) – 8. Procházka (Kracík). Střely na branku: 32:38. Vyloučení: 8:3. Využití: 1:1. Diváci: 1 856.

PSG Berani Zlín: Huf – Suhrada, Zbořil, Husa, Gazda, Talafa, M. Novotný, Riedl – Kindl, P. Sedláček, Mrázek – Pospíšil, Honejsek, Ondráček – Köhler (A), Hejcman, Illéš – Kubiš (C), Gago, Frömel.

HC Stadion Litoměřice: T. Král (Sklíba) – Š. Němec, Výtisk, Holý, Jebavý, Hampl, Černohorský – Válek, Jícha, Guman – Procházka, Kracík, Slavíček – P. Svoboda, Kuťák, Chlubna – M. Vitouch, Zabloudil, Gajda.