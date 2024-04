FOTOGALERIE/ Lepší vstup do finále Chance ligy zaznamenali vsetínští hokejisté. V úterním zápase nedali Beranům šanci, po zásluze zvítězili 8:1, z branky hostů navíc vyhnali Daniela Hufa. Valaši tak premiérově přemohli Jana Srdínka. Druhé utkání série je na programu už zítra, znovu se začíná v 17.30 hodin.

Atmosféra na Lapači během prvního finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Trenéři Beranů po posledních dvou vítězných zápasech do sestavy nesahali. Valachům stále chyběl bývalý kapitán Jonák, jeho místo v elitní formaci zaujal Matějček.

Vsetínští hokejisté byli v úvodních minutách lepším mančaftem, paradoxně však jako první inkasovali, po přihrávce Nováka dokázal Kindl vymíchat Žukova. Za domácí mohl srovnat Berzinš, který to ještě nedokázal. Podařilo se to až jeho krajanovi Zabusovsi, jenž po rychlém útoku překonal Hufa. Zlínský brankář inkasoval po téměř sedmi třetinách. Další tlak Valachů v branku nevedl.

Hosté na začátku druhé třetiny čelili oslabení, paradoxně však mohli jít do vedení, Köhlerovi však nevyšla klička. Vsetín naopak šel do vedení, střela Klhůfka přesně zaplula za Hufa. Domácí si vyzkoušeli čtyřminutovou početní převahu, v její druhé polovině navýšili na 3:1, do konce třetiny vedli už o tři branky.

Domácí do 46. minuty přidali další dvě branky, čímž definitivně zlomili odpor ševců, z branky navíc vyhnali Hufa, kterého nahradil Kořének. Také druhý zlínský gólman však inkasoval, o což se postaral Matějček. Valaši se v závěru utkání postarali ještě o jednu branku, na konečných 8:1 v početní převaze zasadil poslední hřebíček Holec. Berani v závěru nevyužili dvojnásobnou přesilovku.

Chance liga, 1. finále

VHK ROBE Vsetín – Berani Zlín 8:1 (1:1, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 13. Zabusovs (Teper), 25. Klhůfek (Rob, Larsen), 31. Š. Jenáček (Rob, Teper), 38. Machala (Š. Bláha), 45. Teper (Rob, Klhůfek), 46. Zabusovs (Machala, Ondračka), 55. Matějček (Rob), 58. Holec (Kern, Hrňa) – 7. Kindl (Novák, Z. Sedlák).

Střely na branku: 40:22. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:0. Rozhodčí: Bejček, Mejzlík – Kráľ, Štěpánek. Diváci: 4 336.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Smetana, Š. Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Ďurkáč – Matějček, Klhůfek, Rob – Holec, Kratochvil, Hrňa – Hořanský, Kern, Š. Bláha – Machala, Bērziņš, Zabusovs.

Berani Zlín: Huf (46. Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, M. Novotný, Suhrada – Salmio, Holík, Paukku – Šlahař, Werbik, Süss – Novák, Kindl, Z. Sedlák – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler.