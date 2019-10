„Myslím, že se mi tu bude líbit,“ věří 28letý Claireaux, rodák z francouzské kolonie z ostrova v Atlantském oceánu a odchovanec Amiens.

Jak se k vám dostala nabídka hrát za Zlín?

Čekal jsem na nějakou příležitost a můj agent mi řekl o možnosti hrát za Zlín, že to pro mě bude výborná zkušenost. Bude to pro mě velká výzva, tak doufám, že se s tím popasuju dobře.

Nejdříve jdete na šestizápasovou zkoušku. Není to problém?

Vůbec ne, není to moje první smlouva, kde jsem nejdříve na zkoušku. V Česku jsem zatím ještě nikdy nehrál, ale už jsem měl možnost hrát proti české reprezentaci v národním dresu, takže vím, že se tady hraje dobrý hokej. Těším se na to, tvrdě jsem trénoval a už se nemůžu dočkat, až začnu.

Co víte o městě i klubu?

Abych pravdu řekl, tak toho moc nevím. Vyhledal jsem si historii týmu, vím, že jsou v nejvyšší soutěži od devadesátých let. Mluvil jsem s jedním Slovákem ve Francii a ten mi říkal, že Zlín je dobrý tým, a abych to hned vzal. Doufal jsem, že příležitost vyjde.

V národním týmu jste hrál se Sachou Treillem, který hrál v české extralize, bavili jste se spolu o naší soutěži?

Ano v minulosti jsme se bavili, řekl mi spoustu dobrého o české lize, ale teď už jsme se nějakou dobu neviděli, ale měli bychom se potkat za dva týdny, tak mi snad řekne ještě víc.

Kde jste se připravoval na letošní sezónu?

Byl jsem ve svém rodném městě do konce srpna, potom jsem se přesunul do Francie, abych strávil trochu času na ledě a v posilovně. Ale není to stejné, jako když trénujete s týmem, kde budete hrát. Už mám za sebou včerejší trénink, další dnes a zápas hrajeme v neděli, tak budu připravený na zápas.

Už se těšíte, až se zase dostanete do akce? Jste hladový po hokeji?

Ano, to už opravdu jsem. Bylo to pro mě dlouhé léto, tak už se hodně těším na zápas.

Narodil jste se v Saint-Pierre-et-Miquelon, což je území kousek od Kanady. Považujete se za Kanaďana nebo Francouze?

Jsem Francouz. Pocházím z malého francouzského ostrova kousek od Kanady. Všechno je tam severoamerické, ale oficiálně to patří Francii.

Jak velký je to ostrov?

Žije tam asi šest tisíc lidí, je to opravdu maličký ostrov kousek od Kanady.

Proč jste ukončil váš předchozí kontrakt ve Finsku?

Nebylo to tam pro mě jednoduché. Měl jsem málo prostoru, hrál jsem jen ve třetí a čtvrté formaci.

Jste členem národní reprezentace. Co se vám vybaví ze zápasů proti České republice?

Byly to vždy nesmírně obtížné zápasy, hrajete dobrý hokej. Pokaždé když jsme s vámi hráli, měli jsme problémy vás porazit.

Na minulém světovém šampionátu se vám moc nedařilo a sestoupili jste do nižší úrovně, bylo to pro Francii velké zklamání?

Ano, bylo to těžké. Teď se nám mění generace, přichází spousta nových hráčů. Musíme znovu sestavit tým a soustředit se na to, abychom se co nejdřív dostali zase nahoru.

Jste přece jen Francouz a hokej není zrovna nejoblíbenější sport. Proč jste se rozhodl pro lední hokej?

Asi jsem ovlivněn televizí. Měli jsme americké a hlavně kanadské televizní stanice a kanadský národní sport je jednoznačně hokej, tak to pro mě bylo jasné.

Jak se vám líbí město Zlín?

Zatím jsem toho moc neviděl, ale je to pěkné a malé město, jako mé rodné. Myslím, že se mi tady bude líbit.

OČIMA TRENÉRA ANTONÍNA STAVJANI

„Je to hráč, který toho odehrál spoustu za francouzský národní tým, kde hrál centra první nebo druhé formace. Je to střední útočník, což jsme hledali. Na prvním tréninku působil energicky, jistě s pukem, takže roli, kterou od něj očekáváme, může splnit. Tip na něj jsme dostali přes agenty.

„Momentálně řešíme, jestli nastoupí Béďa Köhler, protože dostal dva zápasy a teoreticky po polovině trestu by mohl hrát. Zápas si odseděl v Litvínově. Pokud by do toho šel Béďa, počítáme, že by mohl hrát s ním. Máme rozjednané ještě nějaké hráče, takže během dneška, zítřka by se o nich mělo rozhodnout. V pátek už bychom sestavu chtěli mít takovou, s jakou odehrajeme nedělní zápas.

Odmítnutí Pohla? Soustředili jsme se na něj, počítali jsme s ním. Kvůli jeho odmítnutí jsme ztratili dva tři dny. Mezi tím jsme mohli najít někoho jiného. O ničem jiném to není.“