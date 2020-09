Letos je tomu přesně třicet let, co sympatický bek z malého města Wainwright ve státě Alberta nastupoval za Zlín. „Byl urostlý, poziční hráč. Trenér Novák ho stavěl na všechny přesilovky i oslabení,“ vybavuje si Pavel Kovalčík.

Byl to právě někdejší vynikající skokan do dálky, který se zahraniční akvizice ujal. Po revoluci totiž dělal vedoucího zlínského zimního stadionu, doma U Majáku kanadského hokejistu ubytoval. Tehdy se mezi nimi začalo tvořit pouto, jenž přerostlo do velkého celoživotního přátelství. „Nabídl jsem mu, že může bydlet u nás. Dva dny po příletu se k nám nastěhoval a žil s námi až do května. Stal členem naší rodiny,“ líčí Kovalčík.

Vysoký levý obránce vstřelil svůj první extraligový gól jihlavské Dukle. Nakonec ve 43 zápasech zaznamenal tři branky a čtyři asistence.

I když se od Kanaďana čekalo možná víc, jeho příběh zůstává i po letech zajímavý a poutavý.

Do Zlína se dostal náhodou, hlavně díky jinému hokejistovi. Radim Raděvič totiž chtěl po pádu komunismu a následném převratu odejít do Německa. Vedení moravského klubu ale požadovalo za svého útočníka výrazně vyšší odstupné, než tehdy bylo v Evropě obvyklé, a tak se tehdejší předseda Ondík dohodl s Bostonem Bruins na ceně dvě stě padesát tisíc korun.

Leggett byl jakýsi bonus navíc. Až později se zjistilo, že Raděvič neprošel draftem a NHL nemůže. Ve Zlíně tak nastupovali společně.

Když v roce 1990 dorazil do Evropy, bylo mu necelých šestadvacet. „Do Frankfurtu na letiště pro něj tehdy jel Leon Wesley,“ vybavuje si.

Byl velmi inteligentní

Legget bral angažmá v Evropě jako velkou výzvu a příjemné obohacení poklidného života v zámoří. „I když mezi námi zpočátku byla jazyková bariéra, hned na něm bylo poznat, že kromě hokeje také studoval. Byl vysoce inteligentní,“ oceňuje Kovalčík.

Tehdejší trenér Beranů Eduard Novák se zahraničí akvizicí komunikoval v angličtině, vysoký obránce ale uměl i francouzsky. A právě touto řečí se s ním domlouvala Kovalčíkova manželka. „Žena je učitelka. Sice vystudovala němčinu, ale nějaké základy francouzštiny uměla,“ líčí.

Leggettův spoluhráč Jiří Heš zase nasměroval kanadského hokejistu do Spolku přátel USA. Právě tam se seznámil s jednou Američankou, která ve Zlíně vyučovala angličtinu. „Allan se ale strašně rychle naučil česky. Bylo na něm opravdu vidět, jak je nadaný. Už o Vánocích s námi normálně mluvil a dokázal všechno říct,“ oceňuje Kovalčík.

Jeho rodina s hokejistou ze zámoří tehdy oslavila svátky dvakrát. „První Vánoce byly české, s našimi pokrmy a zvyky, na Nový rok jsme zase upekli krůtu,“ vzpomíná s úsměvem.

Evropu si zamiloval

I když Leggett nepatřil k největším hvězdám extraligy, lidé ze Zlína si ho velmi oblíbili. A sympatický Kanaďan si zase zamiloval Evropu. „Když měl čas, pořád někam cestoval. Chtěl toho vidět co nejvíc. Od klubu měl k dispozici Favorita, několikrát byl odjetý ve Vídni, kde navštívil třeba operu,“ vykládá Kovalčík.

Po konci sezony zůstal na starém kontinentu a procestoval celou střední Evropu. Navštívil Krakov, Budapešť nebo právě Vídeň. „Měl velký všeobecný rozhled. Zajímal se o historii, kulturu,“ vypráví.

Když rodák z malého městečka Wainwrightu v květnu po sezoně opouštěl Baťovo město a z Vídně odlétal zpátky do zámoří, všichni měli slzy v očích. „Když jsme se s ním loučili, manželka i on brečeli,“ pamatuje si dojemnou chvíli.

V kontaktu zůstali však dál. Pouto nepřetrhly tisíce kilometrů ani oceán. „Začali jsme si dopisovat. Hned v srpnu toho roku jsme od něj dostali osmistránkový dopis napsaný na počítači v češtině,“ uvedl Kovalčík.

Pořád v kontaktu

Leggetta znovu viděla až v létě 1996. „O prázdninách se zničehonic objevil u nás ve dveřích na Majáku. Hrál na univerzitě v San Diegu in-line hokej a s tamním týmem vycestoval do Dortmundu. Vyhledal si vlaky do Prahy, odkud ho Jirka Heš přivezl k nám. Šest hodin jsme u nás seděli a povídali,“ vzpomíná.

To bylo naposledy, co někdejšího obránce Zlína spatřil naživo. Ve spojení jsou ale pořád. Kovalčík tak dobře ví, že jeho celoživotní přítel se do NHL nikdy nedostal, ale vystřídal několik týmů a soutěží. Kromě hokeje také hrával in-line hokej. Svoji profesionální kariéru ukončil v roce 1997 ve svých 32 letech.

Potom se vrhl na studium. Dodělal školy a stal se z něj právník. „Naposledy se nám Allan ozval před dvěma lety. Žije v Kalifornii, daří se mu dobře. Má manželku Bonnie a dcery Bayley a Dresden. Tatínek už zemřel, ale maminka žije. Jsme s ní v kontaktu,“ zakončuje povídání Kovalčík.

Kdo je Pavel Kovalčík

Někdejší výborný skokan do dálky, který má osobní rekord 7,23 metru a ve své době patřil mezi deset nejlepších dálkařů. Po konci kariéry sedm let dělal předsedu zlínského atletického klubu. Funkcionářem byl až do roku 2015, nyní už je pouze atletickým rozhodčím při závodech. Šest let byl vedoucím zlínského zimního stadionu. Právě v té době se seznámil s Allanem Leggettem, kterého se tehdy s ženou ujal a dodnes ho považuje za člena své rodiny.