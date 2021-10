Znovu zaspali úvodní dvacetiminutovku, hned v první minutě inkasovali. I když hokejisté Zlína ve 20. kole Tipsport extraligy na ledě hradeckého Mountfieldu ve druhé třetině snížili na 1:2, tak v neděli odpoledne nakonec prohráli 1:4. Poprvé v letošním ročníku extraligy se prosadil Gazda.

Hokejisté Zlína (žluté dresy) prohráli potřetí v řadě. | Foto: mountfieldhk.cz/Stanislav Souček

Do branky Beranů se poprvé po třech týdnech postavil Kašík, už po 38 vteřinách hry však ze sítě musel tahat kotouč. Stejné to bylo o patnáct minut později, kdy Lalancette poslal domácí do vedení 2:0. První dějství pro Berany celkově nebylo vydařené, na střely prohráli 4:19.