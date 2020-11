„První třetinu jsme asi ještě byli v autobuse,“ poukázal Pšurný na více než 500 km dlouhou cestu.

„Ráno jsme neměli rozbruslení, v podstatě ani nebylo kdy, na led bychom museli někdy okolo sedmé ráno. Na člověku je tak dlouhý pobyt v autobuse znát. Věděli jsme, že to tak bude. Trochu jsme spali,“ přiznal s lítostí zkušený útočník, kterého si Berani vypůjčili z Přerova vinou absence kvarteta forvardů Jan Dufek, Tomáš Fořt, Štěpán Fryšara a Matěj Sebera.

Roman Pšurný velký dík několikrát připsal brankáři Liboru Kašíkovi, který v polovině úvodního dějství zlikvidoval deset střel.

„Hodně nás podržel. Nebýt Libora, po první třetině klidně mohlo být po špíle,“ vychválil Kašíka, který v zápase lapil 43 střeleckých pokusů domácího týmu. 28letý brankář tak pouze nestačil na střelu Viktora Hübla z 27. minuty zápasu. Paradoxně od této doby se hra Beranů zlepšila.

„Od druhé třetiny utkání bylo vyrovnanější. Škoda, že jsme nedali alespoň gól, abychom mohli sahat po bodech,“ mrzelo po konci střetnutí kmenového hráče Zubrů Přerov.

První extraligový zápas od ledna letošního roku mu podle představ nevyšel. Dopustil se jediných dvou faulů hokejistů Zlína ve svátečním duelu.

„U toho prvního jsem mezi hráči nechal hokejku. Soupeř do ní najel a v podstatě zlomil hůl. U druhého mi vypíchl puk a stoupl na hokejku. Obě vyloučení byla jasná,“ vrátil se k oběma dvouminutovým trestům.

„Možná to trochu souvisí s nerozehraností. Každopádně se na to nemůžu vymlouvat, zvláště od útočníka to není nejlepší. Klukům jsem moc nepomohl,“ smutnil 34letý forvard.

O nervozitě před utkáním však rozhodně nemohla být ani řeč.

„V mých letech to už ani nepřipadá v úvahu. Podle hokejové občanky patřím ke starším kouskům,“ směje se Roman Pšurný, který jedním dechem dodal.

„Jsem rád, že jsem si znovu mohl zahrát extraligu za rodný klub.“

Pauza bez hokeje to pro něj byla vskutku dlouhá, soutěžní utkání naposledy odehrál 10. října, kdy třemi asistencemi v Chance lize pomohl srazit Slavii Praha 4:2.

„Od posledního zápasu je to více než 5 týdnů. Není jednoduché se do zátěže dostat,“ připomíná Pšurný.

Na ledě vinou epidemiologických opatřeních chyběl téměř měsíc.

„Ledová pauza trvala tři a půl týdne. Naposledy jsme s Přerovem přibližně týden a půl trénovali v Kroměříži.“

Jak to bude vypadat s jeho dalším působením u Beranů se teprve uvidí.

„Zda budu k dispozici také v pátek, bude záležet na domluvě manažerů. Do Přerova se však vracím zítra,“ uzavřel Pšurný, který proti Litvínovu nastoupil ve čtvrté útočné formaci vedle Vojtěcha Dobiáše a Jana Václavka.

Berani další zápas sehrají v pátek, na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Mladou Boleslav.