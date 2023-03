Hokejisté Zlína první zápas čtvrtfinále Chance ligy nezvládli. Na ledě třetího týmu základní části padli 0:3. V nervózním zápase nepomohlo ani 40 úspěšných zákroků Hufa.

Čtvrtfinále play-off Chance ligy mezi HC RT Torax Poruba 2011 a PSG Berani Zlín. 8. dubna 2023 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Čtvrtfináloví soupeři měli po posledním 52. kole týden volna. Domácím se uzdravili Berisha, Krenželok, Toman a Střondala, hosté se už mohli spolehnout na Gaga.

Pohledná první třetina nabídla řadu zajímavých příležitostí, ani jeden z týmů se však branky nedočkal.

Otěže zápasu ve druhém dějství přebírala Poruba, která především ve svých přesilových hrách měla velké šance. Buď však ztroskotala na Hufovi, nebo špatně seřídila mířidla. Hostující brankář v této části vytáhl hned 18 zásahů.

Tlak domácích se vyplatil ve 47. minutě, kdy skóre otevřel odchovanec Beranů Šlahař. V čase 49:02 navíc dohrál Novotný, který byl za faul na Tomana vyloučen na pět minut plus do konce utkání. Domácí velkou příležitost nevyužili, i vinou zbytečného vyloučení. Skóre mohl navýšit Greš, samostatný únik nezužitkoval Greš. Těsně poté ale už Poruba vedla 2:0, početní převahu čtyř proti třem potrestal Vachovec. Hosté ještě zkusili power-play, do prázdné branky se trefil Šoustal.

Odveta je na programu už zítra, znovu od 17.30 hodin.

Chance liga, 1. zápas čtvrtfinále

HC RT TORAX Poruba 2011 – PSG Berani Zlín 3:0 (0:0, 0:0, 3:0), stav série 1:0

Branky a nahrávky: 47. Šlahař (Hrníčko), 57. Vachovec (Lemcke, Šoustal). 60. Šoustal.

Střely na branku: 43:31. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Rozhodčí: Jechoutek, Kubičík – Kotlík, Otáhal. Diváci: 2 058.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš (O. Bláha) – Urbanec, Voráček, Klimíček, Lemcke, A. Sedlák, Doudera, Krenželok – Šlahař, Pšurný, Dufek – Berisha, Šoustal, Hrníčko – Gřeš, Vachovec, Střondala – Bernovský, Toman, Karafiát.

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Gazda, Husa, Zbořil, Suhrada, Talafa, Novotný, Zavřel – Z. Sedlák, Kindl, Kratochvíl – Mrázek, Gago, Lang – Pospíšil, Hejcman, Kubiš – Köhler, Sadovikov, P. Sedláček.