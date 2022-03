Tréninky Čamlíků ovšem brzdila koronavirová opatření.

,,Mužstvo nemohlo trénovat společně v tělocvičně. Proto se hráči připravovali individuálně. Pouze brankáři Opavský a Polišenský si dávali do těla při kruhových trénincích s juniory. Na jejich fyzické kondici je to také poznat.,“ chválí Kovařík opory na gólmanském postu.

Čamlíci půjdou na jaře zápas od zápasu.

,,Chceme navázat na herně povedený poslední podzimní duel na ploše lídra soutěže Bulldogsu Brno. A hlavně se chceme vrátit do boje o play off. Do něho postupují čtyři nejlepší mužstva. Bodová mezera na čtvrtý Svítkov Pardubice je sice velká, ale ještě před sebou máme spoustu utkání. Proto nic nevzdáváme. Naší největší zbraní by měla být bojovnost a nasazení,“ věří Adam Kovařík svému celku.

První jarní duel malenovické mužstvo odehraje v neděli 6. března doma s Hodonínem. Utkání v Lopik aréně začíná ve 14 hodin.

,,Jihomoravané jsou silný soupeř. Navíc mají v Hodoníně podobně, jako u nás betonový povrch hrací plochy. Proto se maže naše výhoda se zkušenostmi s tímto povrchem,“ upozornil Kovařík.

Kouč ale zná recept, jak hodonínský celek porazit.

,,Hostující tým předvádí důrazný hokejbal a jeho hráči jsou nebezpeční před brankoviště každého soupeře. Proto v nedělním utkání nesmíme dělat chyby a musíme být důslední v osobních soubojích. Také si myslím, že moravské derby bude vyhecované. Takže je nutné, abychom se nenechávali zbytečně vylučovat,“ ví Kovařík, kudy vede cesta k zisku bodů s Hodonínem.

PROGRAM MALENOVIC VE ZBYTKU ZÁKLADNÍ ČÁSTI 1. HOKEJBALOVÉ LIGY 2021-2022:

Neděle 6. března: Malenovice – Hodonín (14).

Neděle 13. března: Malenovice – Svítkov Stars Pardubice (14).

Neděle 20. března: HBC Pardubice B – Malenovice (13).

Sobota 26. března: Heřmanův Městec – Malenovice (14).

Neděle 3. dubna: Malenovice – Bulldogs Brno (14).

Neděle 10. dubna: Polička – Malenovice (11).

Sobota 16. dubna: Malenovice – Polička (15).

Neděle 17. dubna: Malenovice – Heřmanův Městec (14).

Neděle 24. dubna: Hodonín – Malenovice (15).