Jak na vás zatím působí výkony Zlína proti Kladnu? Kluci do prvního zápasu vstoupili hodně ustrašeně, bylo to dost bojácné. Na konci utkání to už bylo dobrý, dalo se z toho těžit do toho druhého. Celkově šel bohužel vidět velký výkonnostní rozdíl, přišlo mi, jakoby spíše Kladno hrálo proti Hufovi. Na začátku druhého zápasu odskočili na rozdíl dvou gólů. Od druhé třetiny se to vyrovnalo, byly tam i šance, které se klukům nepodařily proměnit. Po brance na 3:0 bylo po zápase. Věřím, že kluci se doma více uvolní, že Kladnu budou nebezpečnějším soupeřem.

Byl tedy především poznat výkonnostní rozdíl jako takový?

Kluci za sebou mají těžké série v play-off, netuším, v jakém jsou stavu, v jakém rozpoložení nastupují do zápasů. Jak jsou pomlácení, unavení. Do kabiny nevidím, ví to jen trenéři. Co jsem viděl v televizi, tak ano, je to jiný level. Myslel jsem si, že tak velký rozdíl nebude. První dvě utkání však ukázala hodně, trochu nastavila zrcadlo.

Co Berany zatím nejvíce brzdí?

Je to obrana i útok. Ze Chance ligy, i těch posledních sériích v play-off, bylo vidět, že se moc nenapadalo, že obránci při rozehrávce nebyli tolik pod tlakem. Měli na to kupu času. Nebyli na to zvyklí. Navíc se hrálo na úzkém kluzišti. I když je napadal pouze jeden hráč, tak beci nebyli schopni si s tím poradit, ztráceli puky, dopouštěli se zbytečných chyb. Trochu tam byly i minely. Vepředu se toho až na pár dobrých šancí moc nepovedlo. Musíte mít obrovskou kvalitu, abyste třeba z pěti šancí vstřelili tři góly. Extraligové měřítko zatím pouze nese gólman Huf, zbytek musí více přidat.

Bývalý kapitán Beranů: Mužstvo nebylo adekvátně posíleno. Mluví o bolestech týmu

Začátkem října jste zmiňoval, že v kádru nevidíte hráče, který by extralize byl schopný dát 20, 30 gólů za sezonu. I když se mužstvo obměnilo, doplácí na to teď?

Asi ano. Tyto zápasy potřebují velkou kvalitu v útoku, snajpra, který to vezme na sebe a dá góly. Co jsem viděl v play-off, tak je to poskládané tak, že kluci hrají týmově. Nakonec se to povedlo i díky velké podpoře gólmana Hufa. Není tam nikdo, kdy by vyčníval, kdo by dal více gólů. Může se to zlomit právě týmovostí, větší odvahou v útočné třetině. Přijde mi, že Kladno se naopak ani nebálo. Mělo tam jeden dva momenty, kdy se trochu zatáhlo, kdy v obraně začalo více panikařit. Jinak to sehrálo hodně zkušeně. Beci navíc nejsou při rozehrávce pod velkým tlakem.

Projevuje se nyní větší zkušenost Rytířů?

Zkušenost je u nich větší, v televizi to jde hodně vidět. V těchto zápasech má navíc většinou výhodu mužstvo, které jako první dá gól, více se uklidní. Může se zatáhnout, počkat si. Kladno ve druhém zápase odehrálo velice dobrou první třetinu, rozhodlo v ní. Pak se zatáhlo. Byly to chvíle, kdy Zlín měl v útoku záchvěvy.

Jakou roli dosud hraje lídr Kladna Tomáš Plekanec? Na první pohled vypadá, že nejde tolik vidět…

Když se podívám na statistiky, tak v sezoně nasbíral hodně bodů, Kladno držel. Hraje celoplošný hokej, je platný v obraně i útoku. Ale i v oslabení. Je nejlepší na vhazování, dělá důležitá buly. Má to i založené na tom, že soupeři se dokáže vrýt pod kůži, umí si někde píchnout. Odehrál hodně těžkých zápasů i sérií – jak v Americe, tak i tady v Česku. Nemusí vyčnívat, je však pro ně klíčový. Svoji práci si odvede. Každý trenér by ho chtěl mít ve svém týmu.

Série se ve čtvrtek přesouvá do Zlína. Můžou být fanoušci velkou vzpruhou, potažmo poslední nadějí?

Může to hrát velký vliv. Ve Zlíně je navíc širší hřiště, na které jsou zvyklejší než na úzké, které je na Kladně. Při rozehrávce budou mít více času, může jim to trošku pomoci. Snad první zápas doma urvou a sérii zdramatizují.

Kratochvíl: Série rozhodně není ztracená! Jeden gól? Takto to dál nejde

Pokud Zlín v baráži neuspěje, zůstane v Chance lize. Může to být do budoucna velký problém?

Vzhledem k pravidlům to může být hodně těžké. Některé kluby se o to pokoušely několik let a nedokázaly to. Přitom měly daleko větší rozpočty, vrazily do toho více peněz. Celkově je složité to poskládat na Chance ligu. Tým musí mít takovou výkonnost, aby v extralize uhrál desáté místo.

Přirovnal bych to ke Znojmu, které teď hraje ve II. lize – je to odskočený mančaft, takový potřebujete v Chance lize. Musíte mít obrovské finance, aby hráči přišli, dali jste to dohromady a uhráli postup. Robertovi (Robert Hamrla) tuto pozici nezávidím. Určitě už má nějaké hráče na další rok rozjednané, pozici však má strašně těžkou.

Setrvání Beranů v Chance lize by při letošních výkonech pravděpodobně mohlo znamenat konec brankáře Hufa. To to byl další problém, že?

To je právě ono. Nejlepší chtějí hrát nejvyšší soutěž. Ať už je to Dan Huf nebo Dan Gazda, tito dva vyčnívají nejvíce, mají i ideální věk. Těžko je udržíte v Chance lize – ani ne tak kvůli penězům, ale výkonnosti. Chtějí se posouvat dopředu, ne zabřednout v první lize. Blbě se vám to pak skládá. Jedině musíte posílit hráči ze zahraniční, kteří mají úplně jinou kvalitu, vytáhnout někoho nadstandardního, například takového Bukartse. (Roberts Bukarts – pozn. red.) Pochopitelně ale chcete i ohrávat své hráče, vytvořit příležitost hráčům z juniorek, aby se vyprodukovali vlastní lídři.