FOTOGALERIE/ Zlínští hokejisté zvládli také sedmý domácí zápas play-off, v šestém finále Chance ligy udolali svého rivala 3:2 po prodloužení. Postoupili tak do boje o Tipsport extraligu s Kladnem!

Pondělní finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Ospalý úvod rozehnal Mrázek, který gólem ve 4. minutě spustil domácí euforii. Ta trvala jen krátce, po půl minutě srovnal Hořanský. Berani měli v první třetině dvě přesilové hry těsně za sebou, pořádně začali hrát až v závěru té druhé, dvě šance Pospíšila skončily bez úspěchu. Hrozili také hosté, puk do branky už rovněž nedostali. Ke konci úvodního dějství měl obrovskou šanci Lang, jenž se druhé branky v play-off nedočkal. První třetina byla ukončena předčasně, dohrávala se po osmnáctiminutové pauze.

Vsetín byl na začátku druhé třetiny lepším týmem, do šancí pronikli Čip či Klhůfek. Domácí se do hry dostali v početní převaze, svoji druhou branku mohl vstřelit Mrázek, kterého vychytal Vošvrda. Poté neuspěl ani Kindl. Do vedení se znovu probojovali právě Berani, po několika šancích puk do branky doklepl Lang.

Hosté začali třetí část náporem, leč bezvýsledně. Ševci se naopak dostali do zajímavé šance, dva na jednoho ale špatně vyřešil Kratochvíl. Vsetínští pokračovali v tlaku, jejich soupeř se do útoku probíjel zřídka. Po zásluze bylo vyrovnáno, gól Jonáka ještě potvrdil videorozhodčí. Vsetín měl i další nebezpečné pokusy v podání Roba nebo Kajínka. Ke konci třetí třetiny se skvěle vytáhl Huf, který se včas přemístil na střelu Holce.

Podruhé v sérii se šlo do prodloužení. Domácí do něj vstoupili náporem, po minutě a půl ovšem čelili oslabení. Činil se v něm Huf. V průběhu početní převahy hostů se strhla bitka mezi Husou a Klhůfkem, k radosti ševců uspěl jejich obránce. Nakonec uspěli Berani, kteří ujeli dva na jednoho, přihrávku Sedláka zužitkoval Novotný.

Chance liga, 6. finále

PSG Berani Zlín – VHK ROBE Vsetín 3:2 p. p. (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Mrázek (Lang, Suhrada), 39. Lang (Gazda, P. Sedláček). 65. Novotný (Sedlák) – 5. Hořanský (Půček, Říha), 52. Jonák (Kajínek).

Střely na branku: 26:38. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Rozhodčí: Hribik, Petružálek – Bohuněk, Hnát

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Gazda (A), Husa, Zbořil, Novotný, Riedl, Suhrada, Talafa – Z. Sedlák, Kindl, Kratochvíl – Mrázek, P. Sedláček, Lang – Pospíšil (A), Hejcman, Frömel – Köhler (C), Sadovikov, Kratochvil.

VHK ROBE Vsetín: Vošvrda (Žukov) – Hryciow, Říha, Kajínek, O. Němec (A), Smetana (A), Jenáček, Česánek – Jonák (C), Vávra, Rob – Holec, Klhůfek, Sihvonen – Hořanský, Berger, Půček – Jenyš, Š. Bláha, Číp.