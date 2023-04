Nedá se nic dělat, musí zabrat doma! A potvrdit parádní bilanci ze Zimního stadionu Luďka Čajky z letošního play-off Chance ligy. Beranům to po nedělní těsné prohře 0:1 nevyšlo ani dnes večer. Na rozdíl od úvodního zápasu se už probojovali do velkých šancí, jednou i skórovali.

Hlavní kouč Beranů Miloš Říha mladší. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

To bylo vše, na Kladně prohráli 1:3. „Věřím, že doma předvedeme jiný výkon,“ přál si v rozhovoru pro Českou televizi hlavní kouč ševců Miloš Říha mladší, kterému v úvodním utkání mimo jiné chyběla větší odvaha nebo gól z brejkové situace.

Znovu špatně začali. Tentokrát to už domácí Rytíři dokázali potrestat. Na konci druhé minuty puk úspěšně tečoval Slováček, o tři minuty později navyšoval osamocený útočník Beran.

„Začátek nebyl ideální, de facto to rozhodlo utkání,“ posteskl si Říha.

„Během pěti minut jsme vytvořili tři chyby, dvě byly potrestány,“ mrzelo 41letého trenéra.

Pouze jeden gól. Berani odjíždí z Kladna bez vítězství

Hosté se v prvním dějství do tutové šance nedostali. Na konci třetiny navíc Klepiš ujížděl na Hufa, který si však v den svých 24. narozenin připsal skvělý zákrok betonem.

Ševci ve druhém dějství konečně ukázali něco ze své hry. Byli aktivní, vysoko napadali, dostali se také do velkých šancí. V těch největších byl dvakrát Pospíšil, zkušenému útočníkovi ale gólově nebylo přáno.

„Dokázali jsme si, že můžeme být Kladnu rovnocenným soupeřem. Začali jsme mít více ze hry, vypracovali jsme si pět příležitosti ke vstřelení gólu. Po kontaktní brance by se nám určitě hrálo jinak,“ věří Říha, jenž si zároveň ke konci třetiny mohl oddechnout po velké šanci Plekance. Znovu exceloval Huf.

„Každé střídání to je lepší a lepší. Dostali jsme se zpátky do zápasu. Musíme to zvládnout ve třetí třetině, něco proměnit, dotlačit to tam,“ burcoval po druhé třetině mladý útočník hostů Zdeněk Sedlák mladší.

Zlínští hokejisté ale inkasovali potřetí, ve 45. minutě se pohlednou individuální akcí blýskl Babka. Mimochodem, tři ze čtyř dosavadních gólů Kladna v baráži nasázeli bývalí hráči Vsetína.

Jedinou útěchou byla trefa Kratochvíla, který se po přihrávce Kindla prosadil bruslí.

Berani tak z Kladna odjeli za stavu 0:2 na zápasy.

„Věřím, že doma před plným stadionem budeme mít větší sílu a navážeme na výkon ze druhé třetiny. Že budeme mít větší sebevědomí,“ uzavírá hlavní trenér Beranů Miloš Říha mladší.

Na Zimním stadionu Luďka Čajky se hraje ve čtvrtek a pátek, oba domácí zápasy ševců shodně začínají v 17.30 hodin.