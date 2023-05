Na snímku Kubiš, Ondráček, Honejsek.Zdroj: Deník/Martin Břenek

„Snová cesta za ziskem poháru vítěze Chance ligy byla vykoupena velmi těžkým podzimem, který byl ve znamení špatných výkonů. To ukázalo nutnost budování nového týmu dle koncepce na budoucí sezony s jasným cílem, jímž je postup a následná pravidelná účast v Tipsport extralize ledního hokeje. Vedení klubu společně se sportovním manažerem a hlavním trenérem Milošem Říhou vybralo na další těžkou sezonu svůj tým, který vám představíme zítra. Nejprve je však třeba se rozloučit s hráči, kteří v našem dresu pokračovat nebudou. Jsou to hráči, kteří si zaslouží velký potlesk za to, co pro žlutomodrou rodinu udělali v minulosti," informoval zlínský klub na oficiálních stránkách.

Koho se konec týká?