Zlínská hokejová pohádka pokračuje. Nejen zdejší borci věří, že bude psát další kapitoly! Berani ještě prvního března netušili, zda nebudou muset absolvovat zrádné předkolo Chance ligy. O necelý měsíc později jsou už ve finále, které odstartuje příští sobotu prvního dubna. „Sezona je hodně zvláštní,“ pousmál se jeden z architektů této cesty a hlavní kouč mužstva Miloš Říha mladší.

Postupová radost Beranů. | Video: pro Deník/Daniel Ostrčilík

„Když jsme byli jen několik bodů nad Šumperkem, tak jsme naše cíle museli dost přehodnotit. Museli jsme se dívat pod sebe,“ přiznává na rovinu 41letý trenér.

Zlom přišel mezi polovinou ledna a začátkem února. Tehdy ševci neztratili jediný bod. „Přišla tato sedmizápasová vítězná série. Začalo to fungovat, kluci měli potřebné sebevědomí. Věřil jsem, že když uhrajeme šestku, tak bychom mohli jít daleko,“ nezastírá Říha mladší.

To se mu s Berany povedlo. Ve čtvrtfinále vyřadili Porubu, v semifinále si dokonce vyšlápli na vítěze základní části z Třebíče.

Poslední krok přišel v sobotu večer, kdy jeho svěřenci uhráli čtvrtý potřebný bod. „Čekali jsme, že Třebíč bude ještě více nepříjemná než v předchozích zápasech. Dala do toho absolutně všechno,“ všiml si enormního nasazení domácích Horáků.

Hokejoví Berani postoupili do finále Chance ligy!

Ševci byli povzbuzeni o dvě domácí výhry. Obě přišly po pořádném boji.

O víkendu navíc skvěle zahájili úvodní třetinu. „Vstřelili jsme extrémně důležitou první branku, pak jsme ubránili oslabení třech proti pěti. Podařilo se nám dát druhý gól, což pro průběh zápasu bylo rozhodující,“ zmínil důležité trefy juniora Frömela a zkušeného Kindla, který se prosadil ve druhém duelu v řadě.

„Za stavu 0:2 trochu museli změnit systém. Měli nůž na krku, bylo jasný, že do toho dají všechno. Náš box v obranném pásmu i pod tlakem fungoval velice dobře. Bohužel jsme inkasovali naprosto zbytečný gól. Poslední dvacetiminutovka se hrála úplně na doraz, na krev. Byli jsme šťastnější,“ oddechl si nadšený trenér Beranů.

Ševci zatím absolvovali dvě série, s Porubou a Třebíčí dohromady prohráli jen dvakrát. Ani v jednom případě tak nemuseli jít do plného počtu zápasů.

Co by Miloš Říha mladší označil za důležité aspekty série? „Z mého pohledu bývají klíčové třetí zápasy, což se potvrdilo v obou sériích. Jak s Porubou, tak Třebíčí se nám v nich nedařilo hrát úplně dle představ. Odpracovali jsme si to. Při brance Lanýže (Martin Lang) se k nám i přiklonilo štěstí. Extrémně důležitá je však každá výhra,“ zdvihá prst hlavní kouč Zlína, který v prosinci nahradil Rostislava Vlacha.

Teď už se může těšit na finále Chance ligy. Na soupeře si ještě musí počkat, druhá série mezi Vsetínem a Prostějovem ještě neskončila. Lépe jsou na tom Valaši, kteří vedou 3:2 na zápasy.

Šestý duel je na programu už v pondělí.