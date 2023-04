Hokejisté Zlína si také v příští sezoně zahrají Chance ligu. Definitivně o tom rozhodla čtvrtá prohra v baráži. V pátek večer na Zimním stadionu Luďka Čajky prohráli s Kladnem 0:1.

Hokejisté Zlína v pátek večer absolvovali poslední zápas baráže. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Zlínským hokejistům poprvé v baráži chyběl útočník Kubiš, jehož místo v sestavě zaujal mladík Frömel. Mezi sedm obránců se vrátil bek Talafa, který nahradil Buriana.

Berani poprvé v baráži zachytili začátek zápasu, v první minutě navíc mohli jít do vedení, důrazný Sedlák však puk za Brízgalu nedostal. Zaskočené Kladno se probralo po několika minutách, největší šanci měl Pytlík. Do další solidní příležitosti se dostali domácí, vypadnutý puk z rukou Brízgaly ovšem nedokázali dopravit do branky. Individuální akce Indráka na druhé straně skončila nad svatyní Hufa. Hosté postupně začínali přebírat otěže zápasu, vždy ale selhali na pozorném brankáři domácích, včetně hvězdného Jágra. Rychlou akci ševců ke konci dějství poté střelou nad zakončil Mrázek.

Šílený, totální blackout. Říha hodnotí třetí zápas baráže proti Kladnu

Co nevyšlo v první třetině domácím, to se zkraje druhé vydařilo hostům, po důrazu na brankovišti skóroval Indrák. Kladno mělo na holi navýšení skóre v přesilové hře, za Hufem se ozvala tyč. Ve hře čtyř proti čtyřem mohl srovnat Lang, vytáhl se Brízgala. Tvrdou ránou od modré se později prezentoval Zbořil. Gól ne a ne tam spadnout.

Domácí se na začátku třetího dějství hnali do zajímavého přečíslení dva na jednoho, Kratochvílovi ale v útočné třetině nesedl kotouč. Na druhé straně dvě šance zahodil Plekanec. Šance se přelévaly z jednoho konce na druhý, neuspěli Sedlák nebo Filip. Domácí borce dlouho nad vodou držel Huf, který dvě minuty před koncem třetího dějství odjel z branky. Zlínu to nepomohlo, do extraligy se neprobojovalo.

Baráž o extraligu, 4. zápas

PSG Berani Zlín – Rytíři Kladno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Indrák (Ticháček). Střely na branku: 16:36. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Rozhodčí: Hejduk, Šindel – Hynek, Šimánek. Diváci:

PSG Berani Zlín: Huf (Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Riedl, Suhrada, Talafa – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Heš, Hejcman, Pospíšil (A) – Frömel, Sadovikov, Köhler (C).

Rytíři Kladno: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki.