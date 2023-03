Diváci se už chystali na prodloužení, na rozhodující část zápasu. Ta ale přišla nečekaně dříve! Středeční večerní nadstavbu odmítli hokejisté Zlína, kteří ve třetím semifinálovém zápase série proti Třebíči vstřelili branku v čase 59:51.

Exploze radosti na Zimním stadionu Luďka Čajky. | Video: Deník/Radek Štohl

Puk se konstruktivně dostal přes Kindla po Gazdu, jenž přihrál osamocenému Langovi. Mladý forvard nadvakrát doklepl puk za záda Jekela, čímž zařídil obrovskou euforii na Zimním stadionu Luďka Čajky!

„Byla to tyč, tyč gól. I takový se ale počítá! Do posledního okamžiku jsem věřil, že by to tam mohlo spadnout. Naštěstí se to vyplnilo. Všichni jsme rádi!“ oddechl si hrdina večerního duelu Martin Lang.

„Jestli to byl zatím životní gól? Bylo jich víc. Za každý jsem rád. Věřím, že se od toho odrazíme,“ přeje si.

Vítězná branka jde z velké části za Gazdou, jenž svého mladšího spoluhráče dokázal skvěle najít. „Počítal jsem s tím, že mi přihraje. Už jsem se na to připravoval, abych to trefil,“ prozradil borec, který sezonu začínal v Plzni.

Díky trefě někdejšího mládežnického reprezentanta se hokejisté Zlína podruhé v této semifinálové sérii probojovali do vedení. Před zítřejším čtvrtým duelem by mohli mít psychologickou výhodu.

„V hlavách se to určitě bude dohrávat. Pořád do toho budeme šlapat. Je to další krůček k tomu, abychom postoupili,“ pomýšlí 21letý útočník na účast ve finále.

Vzpruha by to mohla být i pro mladého forvarda, který letošním v play-off zapsal premiérový bod. „Lépe to zrežírovat nešlo,“ pousmál se Lang. „Tým se však dokázal obejít i bez toho, abych sám bodoval, což je pozitivní.“

Berani měli opětovně v zádech fantastickou kulisu. Na utkání přišlo 4 895 diváků, z drtivé většiny těch domácích. „Fanoušci nás povzbuzovali celý zápas, chtěli jsme jim to oplatit. Dostali jsme je pak do varu. Doufám, že v hojném počtu přijdou i zítra,“ zve Martin Lang na zítřejší utkání, které znovu začíná v 17.30 hodin.

Oldřich Horák, asistent trenéra PSG Berani Zlín

„Utkání bylo vyrovnané, plné emocí. Byl to klasický zápas play-off. Třebíč hrála výborně, tlačila se do brány. Držel nás výborný výkon gólmana Hufa, stejně jako výborní fanoušci. Rozhodlo, že jsme proměnili o jednu šanci navíc."