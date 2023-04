Při absenci Pavla Kubiše to bylo na něm. To Bedřich Köhler v celém finále Chance ligy nosil kapitánské céčko a vedl zlínské Berany. Po závěrečném utkání se Vsetínem pak přišla řada i na mediální povinnosti. „Především bych dal kredit Vsetínu. Zápasy kolikrát neměly tým, který by byl lepší, nebo horší. Rozhodovala jedna chyba, jeden gól,“ ohlédl se 38letý útočník za úspěšnou sérií.

Oslava rozhodujícího, vítězného gólu 6. finále Chance ligy mezi Zlínem a Vsetínem. | Video: Břenek Martin

„Celkově to byla těžká série. Pro nás dobře, že nešla do sedmého utkání na Lapač,“ přiznává na rovinu zkušený borec.

„Celý kraj si to užil, byla to gradace sezony. Fajn pro lidi. V našem rybníčku to byl střet hokejové republiky. Prime time je samozřejmě výš,“ poukázal na semifinálové série Tipsport extraligy, které se souběžně konaly s finále Chance ligy.

V sezoně se vám dlouho nedařilo. Nakonec jste ovládli Chance ligu. Co je jiného?

Změnilo se, co se mohlo – vedení, trenéři i hráči. Něco z toho zafungovalo. Po dlouhé době jsem začal cítit, že i když tým nehraje dobře a není lepší, tak dokáže zvítězit. Trošku mi to připomínalo časy, kdy jsme byli úspěšní. Defenzívou, semknutostí, bloky nebo sebeobětováním jsme to dokázali dostat do vítězného konce.

Po druhé třetině čtvrtého finále jsem si v kabině dělal srandu, že jsme jak podomní prodejci – vyhodí nás dveřmi a my se vrátíme oknem. (smích) Z děr jsme si vždy našli cestu.

Do hry jste znovu vtáhli i fanoušky. Je to velká vzpruha po předchozích sezonách?

Když se nám začalo dařit, tak jsem byl rád, že lidi to zase baví. Byl covid, nemohli na zimák, pak jsme byli předposlední,. Loni byl sestup. Je fajn, že je bavíme – nejdou si zanadávat, ale zafandit.

Proti Slavii dokonce ironicky fandili proti vám…

Fandilo se každé slávistické střele, dělaly se pro ni mexické vlny. Bylo to komické. Za čtyři šest týdnů jsme začali hrát slušně, dílčím úspěchem pro mě bylo, že se znovu přišly pobavit. Nabalovalo se to a vygradovalo to vyprodanými zimáky.

Ondřej Němec po zápase ukončil hráčskou kariéru. Poznal jste ho jako protihráče i spoluhráče…

Při podávání rukou jsem mu gratuloval k fantastické kariéře. Část mé osobnosti mu trochu závidí, že si sedne doma, otevře si sedmičku a zavzpomíná na titul mistra světa, zisk trofejí. (s úsměvem) Klobouk dolů před jeho kariérou. Nikdo tady z této finálové série se k jeho výkonnosti nepřiblížil. Němo, gratuluji ke kariéře!

Už v neděli vám začíná baráž. Jak bude těžké se po finále se Vsetínem přenastavit na důležitou baráž?

Všichni budeme zvědaví na srovnání výkonností. Jedna věc je výhrat ligu. Nikdo z nás ale není schopný odhadnout, o kolik výš ta výkonnost bude. Kladno sice skončilo poslední, uhrálo však 57 bodů. To my loni ne. (44 bodů – pozn. red.)

Podívejte se, jak fanoušci Beranů fandili ve finále Chance ligy. Bravo!

Jak na Kladno tedy?

Budeme do toho muset jít s pokorou, respektem. Určitě budeme v roli outsidera. Čtyři týdny jsme nehráli se sebezapřením, abychom teď řekli, že je to za námi. Respekt k první lize samozřejmě je, extraliga je prostě nejvyšší meta pro každého hokejistu v Česku. Ať je mu 20 nebo 38 jako mně. (úsměv) Každý chce hrát hlavní stage. Jestli na to budeme mít se teprve ukáže.

Kolik procent si dáváte na úspěch v baráži?

(přemýšlí) Asi patnáct.

Znovu nastoupíte proti Jaromíru Jágrovi. Těšíte se?

Hlavně bych chtěl, ať jsme v baráži rovnocenným partnerem. Ať hrajeme co nejdéle, ať to lidi baví. Když budeme mít štěstí, a vše se sejde, tak to třeba dotáhneme o level výš.