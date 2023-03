Sedlák o vítězném gólu, pověrčivosti i tátovi na střídačce: Je dost hyperaktivní

Náhoda, osud, nebo snad magie? Možná všechno dohromady! Útočník hokejových Beranů Zdeněk Sedlák mladší má každopádně po čtvrtečním vítězném gólu co vyprávět. Byl to právě tento borec, který poslal Zlín v semifinále Chance ligy proti Třebíči do vedení 3:1 na zápasy. Jako jediný proměnil samostatný nájezd, rozhodl tak o výhře 3:2. „Byla to dost velká euforie! Prožívám hodně zvláštní, ale dobrý den,“ pousmál se hrdina ševců.

Emoce po vítězném nájezdu Zdeňka Sedláka. | Video: Deník/Radek Štohl