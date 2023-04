Byl na odpis, teď Berany přiblížil baráži. Nebylo to dobrý, přiznává Pospíšil

Dalo by se použít známé From Zero to Hero. Tomáš Pospíšil po příchodu do Zlína nepředváděl, co si fanoušci představovali. Po změně trenérů se však postupně zvedl. Především pak v play-off prokazuje, v čem dokáže být tak důležitý. Ve čtvrtém finále Chance ligy řídil obrat Beranů proti Vsetínu dvěma trefami. „Možná to může být i trochu zkušenostmi. Zápas se mi ale prostě povedl,“ zůstává při zemi 35letý útočník.

Po pátém gólu utkání. | Video: Deník/Radek Štohl