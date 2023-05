Lotyš Freibergs baví internet! Ohromil češtinou, vypadlo mu sprosté slovo

Nebál se, šel do toho po hlavě. Troufl si na rozhovor v češtině. Obránce Lotyšska a bývalý zadák hokejových Beranů Ralfs Freibergs v úterý hodnotil překvapivý postup domácího mančaftu do čtvrtfinále probíhajícího šampionátu. Po výhře 4:3 v prodloužení nad do té doby neporaženým Švýcarskem si stoupl před Českou televizi. A jeho ohlas baví internet.

Ralfs Freibergs za tři roky ve Zlíně nevynechal jediný zápas v základní části extraligy. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát