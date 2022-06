Montáž mantinelů jste prováděli sami?

Ne. Naši zaměstnanci odmrazili ledovou plochu a vítěz výběrového řízení na dodání a montáž mantinelů demontoval stávající a instaloval nové.

Plní tedy zlínské kluziště nejpřísnější podmínky pro pořádání vrcholných, mezinárodních hokejových akcí?

Nevím, jestli nejpřísnější požadavky, ale rozhodně svými parametry plní požadavky IHF, včetně brankového videorozhodčího a věcí s tím spojených.

Kromě toho, že jsou plexiskla flexibilnější a při nárazech pro hráče bezpečnější, o kolik jsou vyšší, než byly předchozí?

Mantinely jsou o 15 centimetrů nižší, samotné sklo nad ním v prostoru za bránou je ještě o dvacet centimetrů výše než předtím. Podél zbytku kluziště je ale o něco málo nižší.

Co se bude dít s původními mantinely?

Stávající mantinely se nyní budou stěhovat a nahrazovat ty na PSG aréně. Výrobce teď musí udělat nějaké drobné úpravy jako jsou vstupní dvířka, boční oblouky, úpravy potřebné pro sledgehokejisty. Ke konci června by měla začít výměna mantinelů na PSG Aréně.

A co budete dělat se starým hrazením?

Zájem o něj projevil zlínský, malenovický hokejbalový klub, který aktuálně s městem, coby vlastníkem, řeší převod a instalaci.

Proč byla demontována informační kostka, přesněji její panely?

Nejen fanoušci si již během sezony všimli, že kostka vykazovala hodně poruch v zobrazení na jednotlivých led diodách, v počtu vadných pixelů. To jsme už v průběhu řešili s výrobcem a ten reklamaci uznal. Na základě dohody dochází k opravě a nápravě nyní po sezoně. Oprava se týká všech led panelů, přičemž zpět nad ledovou plochu by měly být instalovány ke konci července. V tomto čase bude společně s kamerovým systémem odzkoušena a nachystána na nový soutěžní ročník.

Ještě něco zásadního, se bude během letní přestávky na Zimním stadionu Luďka Čajky upravovat?

V tuto chvíli nic dalšího. Ale již nyní probíhá výběrové řízení na nové osvětlení stadionu, chystáme se opravovat střechu, aby sem nezatékalo, mělo by dojít k výměně bočních zasklených okének. Na podzim by se pak mělo rozběhnout výběrové řízení na opravu interiérových věcí včetně ocelové konstrukce, která se na základě revizních zpráv musí opravit. Po pádu kompletní rekonstrukce bude postupně probíhat ta, která bude potřeba a budou na ni finance. Celková modernizace byla v hodnotě miliardy korun, zásadní dotace nám udělena nebyla, tudíž musíme připravit sezonu bez ohledu na výběrová řízení, na dotace, na cokoliv.

Věříte, že se v dohledné době dočká zlínský zimák zásadní rekonstrukce?

V dnešní době už s tím spíše nepočítám, doba je složitá. Všichni, co jsme okolo přípravy modernizace dělali, jsme zlomení, veškerý elán a natěšení se vytratily. Zklamání je obrovské. Projektanti, lidé z města, zaměstnanci zimáku. My všichni jsme se na to těšili, místo toho přišla rána z čistého nebe, která nás zlomila. Byl bych rád, kdybych se velké rekonstrukce ještě někdy dočkal.