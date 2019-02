Zlín – /ROZHOVOR/ Nečekaného hosta přivítala v pondělí kabina zlínských hokejistů. Po pátečním vyřazení úřadujícího šampiona v osmifinále play off Kontinentální ligy s Kazaní stihl zadák ruské Ufy Miroslav Blaťák během nedělního příletu v Praze navštívit sestru. Nyní se již s berany připravuje na nadcházející nominační boj o světový šampionát.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

V pondělí 26. března se už bude hlásit kouči Aloisi Hadamczikovi na reprezentačním kempu v Kravařích.

„Už jsme spolu mluvili. Zkusím se tam probojovat. Říkal mi, ať se udržuji v kondici. Bude to sice těžké, protože herní pauzu budu mít delší. Budu se snažit, když to nevyjde, svět se nezboří,“ tvrdí 29letý klíčový obránce národního týmu Miroslav Blaťák.

Šel byste do nominačního boje?

Záleží, co trenér bude chtít. Jestli bude chtít něco jiného, než na co jsem zvyklý, tak vezme někoho jiného. Záleží jen na trenérovi. Ale už se dost známe, vždyť jsem v nároďáku odehrál padesát zápasů. Nejsem už žádný nováček.

Alespoň byste vyrazil dřív na dovolenou.

To vyrazíme až potom. Pro mě je dovolená, když jsem doma.

Dá se udržet v kondici?

Všechno se dá, když se chce. Chuť reprezentovat mám. Vypadli jsme brzy, tak to člověka štve. Nechci tak brzy skončit sezonu.

Zdravotně jste v pořádku?

Bolí mě trochu záda, ale není to nic hrozného. Fyzioterapeut mi pomůže a dá mě dohromady.

V národním týmu jste letos odehrál pouze finský Karjala cup. Proč?

Přijel jsem zpět do Ufy a v rameni mi našli hematom. Měl jsem natažené vazy a osm zápasů jsem nehrál. Vedení bylo hodně naštvané, jelikož jsem se jim tam zranil. Dlouho se mě to drželo, návrat na led jsem oddaloval až do další pauzy. Proto jsem nejel.

Jak vedení reagovalo na brzké vyřazení již v osmifinále play off proti Kazani 4:2 na zápasy?

Bylo husto. Nehráli jsme se slabým soupeřem. Vždycky, když jsme hráli proti Kazani, jsme s ní hráli o finále.

Byl to nejtěžší soupeř, jakého jste mohli tak brzy dostat?

Je pravda, že máme silnou skupinu. Je tam Magnitogorsk, Omsk, Traktor. Naše konference je nabitější než druhá konference.

Budete v Ufě pokračovat?

Kontrakt mně skončí. Uvidíme, jak se to bude řešit. Zatím jsem nic nepodepsal. Oni mě chtějí udržet. Nebráním se, ale když přijde jiná nabídka, zvážím ji.

Z Ruska se vám nechce?

Nemám tam špatnou pozici. Jsem tam spokojený. Uvidíme, jak se domluvíme. Vše ale bude řešit agent Robert Spálenka. Má mi dát vědět. Týmy, které hrají play off, o tom nechtějí mluvit. Proto se nechtějí zaobírat jinými variantami.

Na druhou stranu jste v Ufě pět let. Neuvažoval jste o změně?

Ufa patří mezi nejhezčí města v Rusku. Týmy si vybíráte i podle města. Přece jen je rozdíl, když jste v Evropě, proto chce být, kde se vám líbí. Myslíte i na rodinu, aby se tam měla dobře. Celý rok jsem tam byl s manželkou. Už má po škole, takže je to lepší. Právě proto nemůžete hledět vyloženě jen na peníze a jít do škaredého prostředí.

Nyní jste volným hráčem a můžete si vybírat. Jste rád, že máte na výběr?

Stále mi ještě do konce dubna běží smlouva. Uvidíme, co bude. Ale ještě bych chtěl zůstat v Rusku. Na návrat do Zlína zatím nemyslím, záleží na zdraví. To je nejdůležitější.

Sezona vám nevyšla podle představ. Byla výkonnost horší než v minulé sezoně, kdy jste vyhráli titul?

Nemyslím si. Měli jsme spoustu šancí, ale nedávali jsme góly. Nemůžeme jako první inkasovat. Když naopak skórujeme, chytneme se. Jenže se nám to nedařilo a lidé byli nervózní. Podle mě jsme letos vůbec neměli štěstí. Play off je jen o přesilovkách. Kazaň téměř každou proměnila. V plném počtu hraje každý do obrany, a když dáte gól, hned začínáte bránit výsledek.

Ale odejde vám Alexandr Radulov do klubu NHL Nashville Predators, že?

Myslím, že už tam nyní je. Hned po posledním zápase letěl do Moskvy i s věcmi. Má tam platnou smlouvu, takže uvidíme. Ale není to stoprocentní.

Čekáte v klubu velké změny?

Je to dost možné. Asi deseti hráčům končí smlouvy. Bude to zajímavé. Navíc se neví, zda bude v NHL výluka.

Budete se Zlínem normálně trénovat i během play off?

Bavil jsem se s Rosťou Vlachem a říkal, že jim to nevadí. Budu rád, když s nimi budu moct chodit na tréninky. Snad vydrží v play off co nejdéle.

Co říkáte na nepříznivý stav čtvrtfinálové série?

Nemyslím si, že by na to kluci neměli. Viděl jsem nedělní druhý zápas a i v něm měli šance. Většinou inkasovali v přesilovkách, což je těžké ubránit. Na to jak je tady mladý tým, dělají výbornou práci. Na Plzeň mají.

Plzeň se ale asi od dob, co jste působil ve Zlíně, moc nezměnila. Pořád jsou tam provokatéři.

Je to jejich styl. Ale člověk se nesmí nechat vyprovokovat. V neděli už v závěru neudrželi emoce. Je to play off, nikoliv základní část, a každý chce vyhrát. Člověk dostává nejrůznější úkoly, a když se nedaří, musíte zkusit i něco jiného, abyste pomohl týmu.

Jak vás přivítali kluci v kabině?

Jó, kluci vždycky výborně. Určitě mě rádi vidí. (Úsměv.) Ani Čája (Petr Čajánek – pozn. aut.) nevtipkoval. Nyní se soustředí na zápas.