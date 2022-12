Řez u Beranů: Kašík součástí měsíčního trejdu, končí Illéš a Bukač

Kabina hokejových Beranů doznala velkých změn. S klubem se loučí třetí nejproduktivnější hráč ševců a zároveň druhý nejlepší nahrávač týmu Jakub Illéš, který se vydává po stopách obránce Jana Bartka do Prostějova. V klubu končí také urostlý obránce Daniel Bukač, jenž míří do B-týmu Pardubic. Brankář Libor Kašík odchází na měsíční hostování do slovenské Nitry, opačným směrem putuje David Honzík.

Libor Kašík. | Foto: Deník/Miroslav Pergl