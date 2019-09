„Určitě je to trošku jiná situace. Tehdy jsme to brali jako svátek, jako poctu si proti němu vůbec zahrát. I proto, že už jsme všichni starší, bychom to měli brát profesionálněji,“ myslí si 28letý zadák Řezníček, který je se svým týmem v tabulce poslední bez zisku jediného bodu.

Nekomfortní pozice proto velí Beranům nutně vyhrát. Přestože jde o nestandardní ostře sledované utkání, vedlejší okolnosti musejí stranou. „Neřešíme, jestli přijede. Soustředíme se na soupeře, tedy Kladno a potřebujeme vyhrát. Pro lidi to bude atraktivní, ale my už musíme uspět,“ ví Řezníček.

Zkušenost s podobným utkáním před sedmi lety však bere jako výhodu.

„Přece jen jsme už proti němu něco odehráli. Tehdy to byl svátek hokeje, plný zimák. My i Jágr byl o sedm let mladší. Koukali jsme na něj s otevřenou pusou. To si nyní dovolit nemůžeme. Jágr je neskutečný hráč, ale musíme se soustředit na sebe a vůbec nehledět kdo je na druhé straně,“ je přesvědčený Řezníček, který tenkrát dokonce v první Čajánkově formaci se Zámorským, Honejskem a Veselým nastupoval přímo proti slavné šestaosmdesátce.

„Detaily si už úplně nepamatuji, ale vím, že jsme je porazili a podařilo se nám je vynulovat. Hodně to byla Čájova zásluha, který nám dal noty, podle kterých jsme hráli. Zkušenosti, které jsme tehdy nabrali, nyní využijeme,“ věří rodák z Uherského Brodu, jenž jako obránce sledoval v dětství jiné hráče. „Ale když byl Jágr v televizi, samozřejmě jsem si ho nenechal ujít. On byl vždycky výjimečný,“ poznamenal zlínský zadák.

Výsledkově mizerný vstup do sezony v kabině nenechává klidným nikoho. Panika však ještě nikomu nepomohla. „Není to příjemné, věříme, že se vše co nejrychleji otočí. Ve všech zápasech jsme mohli nejen bodovat, ale i vyhrát, ale bohužel to neklaplo. Samozřejmě je to o gólech, které potřebujeme. Podle mě je to o první výhře, teď cítíme tlak, že už se nám to párkrát nepodařilo. V pátek vyhrajeme a bude to jiné,“ dodal Řezníček.

Poprvé odvezl výprask, ve Zlíně se zatím střelecky neprosadil

Bylo mu šestnáct let, když Jaromír Jágr poprvé v seniorském hokeji přijel do Baťova města. Tehdy 22. listopadu 1988 nastoupil ještě s číslem 15 a odjížděl s výpraskem 1:9. Hvězdou zápasu byl zlínský Milan Maruška, který dal gól a přidal čtyři přihrávky! V první obranné dvojici domácích naskočili současný trenér Zlína Antonín Stavjaňa s Miloslavem Sedlákem, kustodem týmu. „Spíše jsme se tak nějak míjeli. Tou dobou jsem si ani neuvědomoval, že proti mě hraje Jágr, svět se točil kolem jiných," vzpomínal Stavjaňa.

Od té doby přijel do Zlína k soutěžnímu zápasu ještě šestkrát. Zajímavostí je, že na Zimním stadionu Luďka Čajky si celkově v sedmi odehraných zápasech připsal šest asistencí, ovšem neskóroval. Z toho čtyři přihrávky měl při své dosud poslední návštěvě 30. prosince 2012, kdy Kladno vyhrálo 5:2. Naopak v letech 1995 i 2004 se do Zlína nepodíval. V prvním případě v NHL skončila výluka a vrátil se do Pittsburghu, o devět let později zase zamířil do ruského Omsku.

Zápasy Jaromíra Jágra ve Zlíně/ Gottwaldově a jeho bilance:

1988/89: TJG – Kladno 9:1 (0+0), TJG – Kladno 3:1 (0+0), TJG – Kladno 7:5 (0+1).

1989/90: TJG – Kladno 6:2 (0+1), Zlín – Kladno 5:5 (0+0).

2012/13: Zlín – Kladno 3:2 (0+0), Zlín – Kladno 2:5 (0+4).

Kdo hrál za tehdejší Gottwaldov při Jágrově premiéře v roce 1988? Blažek – Stavjaňa, Sedlák, Čajka, Kořený, Krajč, Albrecht – Tomek, Otevřel, Požárek – Maruška, Vlach, Jurík – Chalánek, Dobiášek, Václavíček. Trenéři: Maršík, Kožela a Stuchlík.

Kdo hrál za Zlín při Jágrově poslední návštěvě v roce 2012? Sedláček – Hamrlík, Linhart, Zámorský, Kotvan, Tesařík, Valenta, Řezníček, Šenkeřík – Balaštík, Leška, Kubiš – Okál, Čajánek, Veselý – Honejsek, Holík, F. Čech – Šlahař, Melenovský, Köhler. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira