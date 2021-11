Mistr extraligy ze sezony 2013/2014 navíc doufá, že by moravské derby mohlo navštívit hodně fanoušků. „Už jen díky Davidu Krejčímu, ale také aby podporovali zlínský tým. Na druhou stranu jsem však nesledoval, kolik lidí letos na zápasy chodí,“ přiznává Řezníček. Letošní průměrná návštěvnost se dostala pod tři tisíce tři sta diváků, před zítřejším vzájemným zápasem se konkrétně jedná o číslo 3 290.

Zatímco v uplynulých sezonách jste šikovného obránce pravidelně mohli vídat na soupisce zlínských Beranů, tak od letošního ročníku patří Olomouci. Na své někdejší působiště však nezanevřel. „Občas si napíšu s některými kluky z kabiny. Situaci však sleduji i skrze média – podívám se na výsledky, pustím si sestřih. Mrzí mě, kde se kluci momentálně nachází,“ poukazuje na poslední místo Zlína v Tipsport extralize.

Řezníček naproti tomu zažívá o poznání klidnější časy. S Hanáky se pohybuje na sedmém místě tabulky, na rozdíl od některých dalších mužstev má ještě dva zápasy k dobru. V týmu se navíc potkává s Davidem Krejčím, který po příchodu z NHL patří do TOP 10 kanadského bodování i střelců. „Když jsem odcházel do Olomouce, tak jsem o jeho záměru vrátit se do klubu vůbec nevěděl. Řešilo se to až později,“ nastínil zkušený bek.

Teď si pochvaluje, že proti zkušenému parťákovi nemusí nastupovat jako soupeř. „V zápase bych ho určitě bránit nechtěl. Jakoukoliv malou chybku dokáže rychle využít a potrestat. Většinu kariéry prožil v NHL, má velké zkušenosti. Na holi je velmi klidný, všichni se od něj můžou učit. Pro mladé kluky to musí být pecka!“

Při prvním setkání s 35letým centrem přehnaný ostych neměl. „Spíše jsem si říkal, jaký bude jako člověk. Všichni jsme však hned zjistili, že je úplně v pohodě a jedním z nás. Není to žádná primadona, která by si na něco hrála. Naopak příjemný borec, se kterým si můžete kdykoliv o čemkoliv promluvit,“ chválí eso tuzemské soutěže.

Společně s Krejčím a dalšími spoluhráči je jeho domácí pevností plechárna. Zvykat si však téměř nemusel. „Halu znám už od mládí, jako host jsem zde v seniorské kategorii hrál nesčetněkrát. Diváci pravděpodobně nemají takový komfort, nám tu ale nic nechybí. Osobně se mi navíc lépe hraje v těchto starších halách než moderních arénách.“

Spokojený život mu zaručuje i přímo samotné město. „S přítelkyní a rodinou jsme se sem přestěhovali. Město je moc příjemné, na vše jsme si zvykli. Adaptace netrvala dlouho. Nemám si na co stěžovat. Je krásné poznat nové místo,“ mne si ruce Dalibor Řezníček.

Bude spokojený i po zítřejším zápase? Začíná se v 17.30 hodin.