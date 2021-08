Jste rádi, že jste v přípravě alespoň vybojovali první bod?

Ani bych neřekl. Sahali jsme po vítězství, vedli chvilku před koncem. Sezona bude z tohoto pohledu náročná a tohle budeme muset dotáhnout. Tentokrát se to nepodařilo. Bod bychom možná brali, ale z tohoto musíme mít tři.

Čím to bylo, že ve třetí třetině se s góly roztrhl pytel? Sehrála roli únava z náročné přípravy na obou stranách?

Šance tam byly i předtím. Něco tam prostě spadlo. Úbytek sil bych v tom nehledal. Tím lépe pro lidi, kteří přišli.

Právě diváci konečně vytvořili pěknou atmosféru, přišla jich asi tisícovka. Užívali jste si to?

Určitě. Je to strašná změna oproti tomu, když na tom zimáku nikdo není a je ticho. Doufám, že tohle už je za námi a fanoušci s námi budou pořád.

Poprvé si mohli zakřičet i vaše jméno, když jste otevřel skóre. Jak byste popsal první gól za Moru?

Bylo tam buly v obranném pásmu. Já jsem jel dopředu, trenér po nás chce, aby obránci podporovali útok. Jel jsem tam, najednou byl před bránou a dostal puk. Zakončoval jsem a padlo to tam.

Puk jste si ale z přípravného utkání neschoval, že?

Ne, to ne (usmívá se). Já na to schovávání puků moc nejsem. Až dám nějaký gól normálně v sezoně v extralize, tak si ho nechám.

Jak zatím vnímáte nové prostředí po příchodu ze Zlína?

Je to něco nového. Takový impuls pro moji kariéru. Už se těším, až začne soutěž a pojede to naplno. Srpen se vždy táhne, je to náročné, všichni už se těšíme, až budeme bojovat o mistrovské body.

Osobně cítíte nějaké změny v přípravě oproti angažmá u Beranů?

Samozřejmě, že tam jsou nějaké rozdíly. Ale pořád je to hokej. Každý chce vyhrávat a jde svou cestou.

Jak se těšíte na příchod hvězdného Davida Krejčího?

Těšíme se všichni. Jsme strašně rádi, že David se vrátí a věříme, že nás posílí.