ROZHOVOR/ U Beranů je velmi krátce, i Richard Kapuš však vypozoroval, co zlínské hokejisty trápí. „Bota nás tlačí v koncovce. Kluky v první řadě musíme dotlačit, aby to vzali na sebe, šli do ní,“ velel slovenský kouč po sobotní prohře s Přerovem. Mluvil však také o svém příchodu i absenci beka Salonena.

Berani oznámili však příchod v pátek. Jak se zrodilo toto angažmá?

Generální manažer Honza Pravda mě oslovil, jestli bych přišel pomoct Honzovi Srdínko a Zdeňku Sedlákovi. Sami dobře ví, že bota je tlačí v koncovce. Věřím, že jim budu nápomocný, že společně něco vymyslíme. Vše pak samozřejmě musí realizovat hráči na ledě. Budeme je tlačit do takových věcí, aby mužstvo dávalo více gólů, abychom tím pádem získávali více bodů do tabulky.

Jaká by měla být vaše role v trenérském štábu?

Je to celkem jasné – Honza Srdínko je hlavní trenér, přišel jsem mu pomoct jako asistent. Jako hráč jsem byl útočník, Honza do obránce, více se vrhnu do útočné fáze. Konkrétně to ještě sladíme, na přesné spolupráci se dohodneme. Jsem tady totiž velmi krátce – včera (pátek) jsme měli jeden trénink, dnes rozbruslení a zápas. Člověk se stále teprve rozkoukává, ještě jsem měl problém hráče oslovovat. Chvilku potrvá, než se do toho dostanu.

Hodně mluvíte o špatné koncovce. Co se s tím podle vás dá dělat?

První dvě třetiny jsme s koncovkou hodně váhali, měli jsme puk mezi kruhy, ještě jsme si to chtěli posouvat. Soupeř to naopak dostal mezi kruhy, napálil to golfákem a byl z toho gól. My přitom měli stejnou pozici. Klukům jsem to taky o přestávce říkal. V první řadě je musíme dotlačit, aby to vzali na sebe, šli do koncovky, měli jsme hráče před brankou. V závěru jsme se už soupeře tlačili. Asi jsme ale urazili štěstěnu.

Proti Přerovu jste měli 46 pokusů, většina však z nich nebyla nebezpečných, že?

Opticky vypadalo, že jsme je hodně přestříleli, bylo to však spíš jen propagační, brankáře ohrozit příliš ohrozit nemohly. Po druhé třetině jsme říkali, že tam musíme postavit hráče, že střely musí vypadat trochu jinak.

Do zápasu nenaskočil obránce Salonen. Prozradíte důvod jeho absence?

V posledním zápase měl zranění. Nemělo by to však být vážnějšího charakteru.

Chance liga má v této době pořádně nabitý program, do začátku února se odehraje ještě sedm zápasů. Je to pro vás výhoda?

Říká se, že člověk potřebuje více času. V první řadě je potřeba dotlačit kluky do jednoduchých věcí, jen tomu musí uvěřit – tedy co se týče početnosti a kvality střely, clonění před brankářem. Jsou to první kroky, které musíme zlepšit. V defenzívě to nebylo vůbec špatné, hořeli jsme právě v ofenzívě.

Klub před sezonou vyhlásil ambice na postup do extraligy. Vnímáte ty největší cíle?

Ještě si pamatuji federální ligu, Zlín vždy byl hokejové město. Má fantastické fanoušky, což potvrdili i dnes. Musí mít ty největší ambice. Uděláme vše, abychom je naplnili.

Zatím jste působil jen v rodném Slovensku. Jaký máte přehled o českém hokejovém prostředí?

Celkově sleduju sportovní výsledky, větší přehled o Chance lize však zatím nemám. Dneska jsem viděl kvalitní, rychlý hokej, bohužel pro nás skončil špatně. Soutěž má vysokou úroveň. Budeme pracovat na tom, abychom byli co nejvýš.