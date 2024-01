Realizační tým Beranů se konečně rozrostl. Dosavadní trenérský štáb Jan Srdínko, Zdeněk Sedlák starší přichází posílit bývalý kouč Slovanu Bratislava Richard Kapuš.

Richard Kapuš. | Foto: Berani Zlín

„Vedení našeho klubu dopředu avizovalo, že by rádo doplnilo současný realizační tým ve složení Jan Srdínko - Zdeněk Sedlák. Děje se tak právě nyní, do Zlína přichází zkušený slovenský trenér a šestinásobný mistr slovenské extraligy Richard Kapuš,“ přiblížil klub na oficiálním webu.

Kapuš v dosavadní trenérské kariéře vždy působil jako asistent trenéra, na roli hlavního kouče stále čeká. Naposledy byl u Slovanu Bratislava s Jánem Pardavým, kterého však slovenský klub v září odvolal, na jeho místo přišel Vladimír Růžička.

50letý kouč trénuje už od sezony 2012/2013, kdy nejprve pomáhal dorostu Slovanu, později i slovenskému národnímu týmu do 18 let. V ročníku 2021/2022 se mihl ve druhé nejvyšší tamní soutěži, rok a půl poté byl u A-týmu v Bratislavě.

Richard Kapuš se jako hráč objevil na sedmi šampionátech, dvakrát na olympiádě. Ve své sbírce má stříbro a bronz z mistrovství světa, k tomu i bronz na MS do 20 let. S týmem do 18 let vybojoval zlato.

Posílení realizačního týmu bylo jednou z priorit generálního manažera klubu Jana Pravdy.

„Jsou tady dvě varianty – buď příchod nového asistenta trenéra, nebo angažování nového hlavního trenéra s asistentem Honzou Srdínkem. V současný trenérský tým však mám plnou důvěru, spíše bych hledal doplnění ve formě asistent,“ referoval Pravda před měsícem pro Zlínský deník.