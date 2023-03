Pro zlínské barvy to byla nádherná podívaná! Fanoušci Beranů ještě dlouho po vítězném zápase zůstávali na svých místech a známými chorály opěvovali své svěřence. Důvod byl velký, ve zrádné sérii udolali silnou Porubu 3:1 na zápasy!

Radost zlínských fanoušků z branek ve 4. čtvrtfinalově duelu Beranu s Porubou. | Video: Břenek Martin

„Za postup jsem velmi rád. Klukům musím hodně poděkovat,“ smekl před kabinou ševců hlavní kouč domácího mančaftu Miloš Říha mladší, který neopomněl ani na skvělou kulisu.

Po nedělní více než pětitisícové návštěvě o den později přišlo 4 283 diváků.

„Fanoušci v obou domácích zápasech předvedli vynikající atmosféru, už jen pro ně to stálo urvat,“ zářil mladý kouč na tiskové konferenci.

Trenéři Zlína před včerejším duelem lehce pozměnili útočné formace, znovu k sobě nasadili elitní trio Kindl, Kratochvíl, Sedlák. Nejen první lajna předváděla velkou jízdu. Domácí byli v úvodu jasně lepší, po necelé polovině prvního dějství měli poměr střel 10:2.

„V první třetině jsme měli tlak, utkání jsme v ní mohli rozhodnout. Neproměnili jsme však šance, včetně trestného střílení,“ zmínil Říha mladší neúspěšný pokus Kindla, na kterého byl přímo spáchán faul.

Také začátek druhé části byl pro domácí lepší, své příležitosti nevyužili Sedlák, nebo později Kratochvíl.

Poruba po přežitých šancích přebírala otěže. „Náš tlak se postupem času utlumil. K tomu jsme inkasovali gól, který nás dost zmrazil,“ poukázal domácí hlavní kouč na trefu Šoustala z 29. minuty zápasu. Hosté ještě v závěru druhého dějství mohli jít do dvoubrankového vedení, v oslabení se ale v brance famózně blýskl Huf.

„V kabině jsme si k tomu museli hodně říct, kluci byli ze stavu 0:1 dost opařeni. Pověděli jsme si, že to stojí za to, že to zmáčkneme. Obratu jsme věřili,“ nepochyboval Říha mladší.

Nakonec to vyšlo. Díky trefám v rozmezí 46. a 49. minuty, kdy poprvé v sérii skóroval Mrázek.

A hned dvakrát, vždy v početní převaze. „V posledních zápasech přesilovky nehrál, dali jsme ho pryč. Zkusili jsme ho jako žolíka, nešlo nám to v nich. Bylo to statické. Přeházeli jsme to, vůbec jsme to takto netrénovali. Ale padlo to tam,“ oddechl si lodivod zlínské střídačky.

Ševci se už nyní můžou těšit na semifinálové bitvy. Na rozdíl od čtvrtfinále se bude hrát na čtyři vítězné zápasy. Úvodní duely se hrají v sobotu a v neděli v Třebíči.

Miloš Říha mladší ještě mluvil o:

klíčovém aspektu série:

Rozhodly naše přesilovky ve druhém zápase v Porubě. Ve třetí třetině jsme dali dva slepené góly za sebou. Každý další zápas může být rozhodující, viz včera, kdy to zavřel Hufino. Kdybychom však jeli domů za stavu 0:2, tak by to už bylo hodně těžký.

sile Poruby:

Nechci shazovat ostatní semifinálové soupeře v Chance lize, Poruba nicméně byla nejsilnější mančaft v soutěži, o to více si cením, že jsme ji vyřadili. Podle předsezónních předpokladů by toto bylo finále. Mají vynikající hráče, mužstvo, oslabení, přesilovky i organizaci hry. Jsem hodně rád, že se nám to podařilo.

kvalitě brankáře Hufa:

Absolutorium si zaslouží každý hráč, všichni za poslední dva tři měsíce odvedli obrovský kus práce. Do skládačky patří každý. Včera byl zajisté hráčem zápasu.

úspěšnosti sezony:

V posledním kole základní části jsme měli dávku štěstí, jako úspěch jsem však už právě vnímal šestku. Každý další krok navíc teď už bude úspěch. Mančaft přeci jen byl v sezoně třináctý. Jsem rád, že změny prospěly mančaftu. Mužstvo je na jménech sice „slabší“, myslím si však, že je kvalitnější, soudržnější a týmovější.