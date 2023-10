Nebylo to poprvé, naopak! Bušili do soupeře, střelecky ho jasně přestříleli, přesto to na body nestačilo. Stalo se to i v pondělí proti Sokolovu, proti kterému měli poměr střel 44:13. Hlavní kouč zlínských hokejistů už z toho byl zoufalý. „Znovu to nevyšlo, vypadá to, jakoby to bylo zakleté,“ posteskl si Miloš Říha.

Miloš Říha. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Prohráli jste počtvrté v řadě. Jaké je vaše hodnocení utkání?

Zápas se hodnotí těžko…Herně to nebylo špatné, rozhodla však efektivita. Od začátku jsme měli více ze hry, střelecké příležitosti jsme ovšem nevyužili, hlavně v první třetině utkání – soupeř se čtyřikrát dostal za modrou, vstřelil tři góly. Určilo to ráz zápasu. Podtrhlo to i první střídání ve druhé třetině. V kabině jsme si něco řekli, z jedné střely inkasujeme čtvrtý gól. Soupeř hrál obětavě, včetně bloků jsme měli přes 80 střel. Na to se však samozřejmě nehraje.

V poslední době se vám nedaří, za tři body jste vyhráli 4. října proti Třebíči. Měl jste před utkáním se Sokolovem podmínku zvítězit?

Možná byla, nevím ale o tom. Žádné informace se ke mně nedostaly.

Cítíte alespoň, že se ohledně vaší pozice něco může dít?

Představovali jsme si, že budeme někde jinde, z toho nejsem šťastný.

OBRAZEM: Výbuch Beranů! Dostali lekci od Sokolova, prohráli počtvrté v řadě

V loňské sezoně přišel na střídačku Sedlák starší, tým pomohl vyburcovat. Je možnost, že by znovu doplnil realizační tým?

Nemyslím si, že by to bylo ve hře.

Jak tedy zlomit současnou situaci?

Musíme pracovat a znovu pracovat, dělat možné i nemožné, okolnosti jdou vždy proti nám. Proti Sokolovu jsme snad ze šesti střel dostali čtyři góly, je to složité. Co pak chcete říct hráčům? Hráli až do konce, makali.

V uplynulých sedmi zápasech jste padli v šesti utkáních, vyhráli jen za dva body v Pardubicích B. Co je největší problém?

Jednoznačně koncovka, gólů je na počet střel i vyložených šancí hodně málo. (36 branek v 15 zápasech, pozn. red.) Proti Sokolovu jsme například v první třetině jeli tři na jednoho. Když dáte na 1:1, nebo 1:2, tak zápas vypadá jinak, stejně jako třeba v Porubě, kde jsme dotahovali v power-play. Je to hodně složité, kluci se snaží, makají. Nevidím, že by to odevzdali.

V poslední době se událo hodně změn. Jsou v plánu další?

Nemyslím si to. Z marodky se vrátí zranění hráči, konkurence se znovu zvýší. Teď de facto hráli všichni, kdo byli zdraví.

Jak to přímo vypadá se stavem zraněných hráčů?

Sadovikov trénuje, vypadá to dobře, s tréninkem by měl začít i Salmio. Lang je po otřesu mozku, uvidíme, jak to s ním bude. U Kuby Husy je to složitější, jeho zranění bylo vážnějšího charakteru. Se zády měl problém i loni, tehdy stál měsíc. V této chvíli to nevypadá tak, že by měl nastoupit do utkání. Až následující dny ukážou, v jakém by to mělo být horizontu.

Minulý týden skončilo duo Sedlák, Huhtela. Můžete okomentovat jejich odchod?

Nebyli jsme spokojeni s projevem a celkově jejich prací. Proto jsme se rozhodli, že je uvolníme.

Zdeněk Sedlák v loňské sezoně patřil k oporám, mužstvo nakopl. Je to pro vás zklamání?

Určitě ano, velké! Věřil jsem, že si i přes silnější a širší kádr svoji pozici vybojuje, že ji získá.

Co u něj bylo za problém?

Nedařilo se mu, včetně přípravy měl 0+2, v posledních utkáních to bylo vidět i na jeho hře. Dostal však poměrně hodně zápasů se ukázat.

Nyní hrajete až v sobotu. Dostanou hráči volno?

Hlavu je potřeba vyčistit, což už v letošní sezoně po úvodních třech prohrách bylo. Musíme se poradit s kolegy v realizáku. Nikdo nic nevzdá, tak to rozhodně není! Vnímáme, že situace je špatná.