„Těsné to bylo i loni. Kromě nás a Zlína tam jsou ještě Litoměřice a Slavia. Rozhodovat budou maličkosti. O dost se hraje i dole. Až do konce to bude na krev,“ je přesvědčený asistent trenéra Zubrů Petr Dočkal.

Tento zápas byl velmi důležitý. Dost mohl napovědět. Berani by v případě neúspěchu mohli na účast v TOP 6 takřka jistě zapomenout. To se ale nestalo.

„Hráči utkání perfektně odpracovali, měli jsme více ze hry, větší aktivitu. Do kabiny patří poděkování,“ smekl Miloš Říha mladší před zlínským mančaftem.

Do utkání vstoupili skvěle, šance Mrázka nebo Langa zůstaly nevyužity. Ke konci první třetiny naopak mohl udeřit Březina, v samostatném úniku však minul branku Kořénka.

Ševci měli problémy se zakončením i ve druhé části, což prolomil Husa, nahozením od modré překvapil Postavu. „Měli jsme tam odskočit na 2:0, zápas by třeba byl i jiný,“ zauvažoval Říha.

„Polovinu utkání jsme nebyli tolik aktivní, nepředváděli jsme hru, jakou jsme si předsevzali. Soupeř si v této části vypracoval více gólových šancí, díky výbornému výkonu Míši Postavy jsme zůstávali v zápase,“ vyzdvihl hostující Dočkal mladého gólmana Přerova.

Přišla první polovina třetí třetiny a jiný obraz hry, přerovští jasně převzali iniciativu do vlastních rukou. Krisl ještě neuspěl, Süss už však ano. „Za stavu 1:0 je to mnohdy o jedné chybě, která se stala ve třetí třetině, soupeř se díky tomu dostal do zápasu,“ mrzelo Miloše Říhu.

O co Zubři tak pracně bojovali, to ztratili. Dvakrát šli to tří, v prvním případě trestal Kratochvíl. „Jsem rád, že jsme to rozhodli v přesilové hře, že jsme získali tři body. Kluci závěr odehráli takticky výborně, hosté se nedostali ani do power-play,“ zářil domácí kouč.

„Ve třetí třetině jsme začali být aktivnější, podařilo se nám vyrovnat, dostat se do zápasu. Dvakrát jsme pak hráli oslabení tři na pět, obdrželi jsme klíčový gól. Utkání se dohrálo, nedostali jsme se do tlaku,“ uzavřel asistent trenéra hostů Petr Dočkal.

Zlínští už ve středu hrají venkovní zápas na ledě Slavie Praha.